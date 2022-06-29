微笑行動／工作之餘執畫筆 紀錄最受感動的一幕

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微笑行動 越南顱顏重建義診4（中央社記者曾以寧、李卉婷高雄29日電）鄭勝峯不僅醫術獲國際肯定，投入越南義診近20年，奉獻精神讓他今年再獲得美國外科學院「國際志工獎」，年逾65歲的他，近年在工作之餘執起畫筆，讓「醫者父母心」實體展現，傳達給醫界新血。

曾當選美國外科學院院士、獲得美國整形外科醫學會「國際訪問學者獎」的鄭勝峯，從醫至今服務近5000名病人，自2002年來更長年投入越南義診，奉獻精神讓他今年再獲得美國外科學院「國際志工獎」。

鄭勝峯說，20年前到越南義診，看到來自世界各地的醫護們，沒有領取任何好處，卻對素昧平生的孩子如此悉心照顧，深受感動，持續投入每年到越南義診的服務。

與孩子毫無關係的醫護志工，在將進行手術的孩子接受麻醉後，小心翼翼地抱起那小小身軀，進入手術房，待外科醫師手術後，又像母親一樣溫柔地將孩子抱出，在恢復室床邊細心呵護，直到孩子情況安全穩定，再把健康無虞的孩子交回父母手裏。

雖然都是普通的小動作，卻是人與人接觸最重要的一環，透過擁抱等肌膚接觸、相伴和鼓勵流露的情感，讓前來接受手術、被世人視為「有缺陷」的孩子們感受到許多愛和溫暖，也讓他們感受到「自己是值得被愛的、是這社會珍愛的一份子」，不再被拒於門外。

多年後，鄭勝峯自己在義診中抱著孩子走出手術室的一幕被人拍下，意外與當年記憶中的畫面重合。他決定用畫筆刻畫這一刻，讓「醫者父母心」的實體展現，繼續烙印在心中。

投入醫療服務近40年，年逾65歲的鄭勝峯近年開始參加醫院裡的繪畫社團，抒發工作壓力。善執手術刀、施作「顯微重建手術」的雙手也執起畫筆一樣靈巧、細膩且精準，對於光影變化、層次分明的立體感，及轉角處的明暗呈現、人物臉龐的光線投射等為小細節，也拿捏到位。

除了令自己印象深刻的畫面，近2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下醫護的忙碌也成為鄭勝峯的創作題材。

他利用醫院防疫演練契機，畫下醫生全副武裝近距離為染疫病患插管治療的場景，呈現醫護人員在危急時刻不顧自身安危與死神博鬥的偉大。

有感於台灣的整形外科技術雖然世界聞名，但大型教學醫院的超長工時，讓整形外科醫師不斷流失，許多醫師在接受多年訓練後，紛紛成為「醫美醫師」服務「顧客」而非「病人」。鄭勝峯說，盼透過言語分享、身教和畫筆，將醫生最需具備的同理心和人溺己溺的精神，傳達給醫界的未來新血。（編輯：孫承武）1110629