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葡萄牙外長：不派政治代表出席北京冬奧開閉幕式

2022/1/27 07:31（1/27 07:50 更新）
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（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）外媒報導，葡萄牙外交部長席瓦24日在歐洲聯盟（EU）外長會議後向記者表示，「出於一些原因」，葡萄牙將不會派政治代表參與北京冬奧儀式，並期盼歐盟團結。

席瓦（Augusto Santos Silva）24日向媒體證實：「葡萄牙將不會有政治代表出席冬季奧運的開閉幕儀式，我們正與其他歐洲國家協調此事，但我們不會派政治代表出席開閉幕式。」

至於缺席原因，他說包括「葡萄牙政治時程」，以及在「當前狀況」下「歐盟自身的團結」。他也坦言從體育觀點來看，冬季奧運「並非國家主要運動項目」。他說的葡萄牙政治時程是指1月30日即將進行的國會提前選舉（snap election）。

20日歐洲議會（European Parliament）通過香港基本人權遭破壞的相關決議案，面對中國「正當化專制體制」的企圖，決議文呼籲成員國對北京冬奧採取外交與政治抵制。席瓦說，「成員國正在協調，當然同時尊重各成員國的所有利益」。

席瓦解釋，據他所知，有些歐盟國家會派體育部長以運動面向參與；也有些國家是派出大使層級代表出席。

他在訪問最後總結，「我們認為派部長或政府官員層級出席，將不會是合適的解決方法」。

歐洲新聞網Europe-Cities寫道，為譴責中國人權劣跡，英、美、加拿大、澳洲等國已宣布外交抵制北京冬奧，不派代表團，但也不阻止運動員參與。

歐洲議會也建議成員國，對2月4至20日舉行的北京冬奧發動外交與政治抵制。

歐、美、日等國國會議員跨國組成的國會聯盟「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）在推特（Twitter）上分享葡萄牙不派政治代表出席奧運儀式的消息。

葡萄牙政府的決定與葡萄牙冬季運動聯盟（Federation of Winter Sports of Portugal）主席法隆巴（Pedro Farromba）之前的發言不同。中國人民網報導，法隆巴去年10月底接受中國媒體線上聯訪時說：「雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但葡萄牙對北京冬奧尤為重視，將派葡萄牙史上規模最大的冬奧代表團參加。」（編輯：郭中翰）1110127

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