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冬奧將屆中國加緊打壓 維權人士微信帳號受限

2022/1/26 18:40
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（中央社北京26日綜合外電報導）隨著北京當局在冬季奧運前鎮壓異議人士，多名受到影響的人士告訴法新社，中國維權人士和一些學者的微信（WeChat）帳號近幾週受到限制。

儘管一些西方國家針對中國人權紀錄發起外交抵制北京冬奧，網路安全公司也警告運動員注意數位監控風險，中國仍希望下週登場的冬奧獲致軟實力的勝利。

對於中國日益萎縮的維權人士群體來說，世界上最優秀的運動員即將到來，引發一場熟悉的鎮壓行動。

有8個人告訴法新社，他們的微信帳號從12月初以來一直受到某種形式限制，有些人無法完全使用他們的帳號，並被迫重新註冊。

當局並拘留兩名著名的維權人士，分別是律師謝陽和作家楊茂東。而自12月初以來失蹤的第三名維權律師，則被家屬認為遭到秘密拘留。

資深記者高瑜說：「這次關閉微信帳號的風暴太強大，史無前例。」她的帳號中群組聊天室等功能在去年12月20日首度遭到永久停用。

中國每逢政治敏感時期，例如共產黨在北京集會或1989年天安門鎮壓事件等關鍵周年紀念日，常打壓異議人士的社群媒體帳戶和實際活動。

冬季奧運的到來預示會出現類似其他重大事件時的鎮壓行動。

國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）資深中國部研究員王亞秋說：「政府現在希望確保人們不會在網路上越界，以免戳破完美冬季奧運的表象。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110126

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