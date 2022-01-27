北京冬奧在即 陸委會籲陸不以政治干擾賽事

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（中央社記者翟思嘉台北27日電）北京冬奧開幕在即，外界擔憂台灣代表隊遭陸方矮化，陸委會今天呼籲陸方不以政治因素干擾賽事、打壓矮化台灣，並稱政府已做好突發狀況的應變準備。

大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天在線上例行記者會上表示，本屆北京冬奧，台灣運動員將正常出賽，考量參賽人數有限，且過往中華民國官員多不出席的前例，這次將不派官方代表出席。

但他呼籲陸方今年遵守奧林匹克憲章規範，不以政治因素干擾賽事、打壓矮化台灣，同時政府也做好突發狀況的應變準備。

邱垂正說，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國，兩岸互不隸屬，是客觀事實。

他表示，政府也已注意到中共積極透過動員在陸台灣民眾，從事具有統戰目的活動，刻意營造兩岸同屬一中之假象，或故意以「中國台北」此一錯誤名稱稱呼台灣代表隊，但這些都改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實，矮化及統戰作為也無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾反感。

邱垂正說，也希望國人都能夠珍惜台灣得來不易的民主、自由、生活方式。政府再次提醒台灣民眾，赴陸發展仍應遵守兩岸條例的規範，相關的言行應考量台灣社會觀感，並認清中共以拉打兩手分化的策略，避免成為中共統戰宣傳樣板，以維護國家主權與尊嚴。（編輯：吳柏緯）1110127