北京冬奧授旗 台灣首度滑雪男女選手同獲資格

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）北京冬季奧運將於2月4日登場，台灣目前有4人在滑冰、雪橇、滑雪3個項目取得資格，中華奧會主席林鴻道今天表示，這也是台灣史上首次有男、女選手同時取得滑雪參賽席次。

體育署今天舉辦2022年第24屆北京冬季奧林匹克運動會代表團授旗典禮，教育部次長兼體育署長林騰蛟今天親自授旗給代表團總領隊陳士魁，並頒發加菜金給雪橇代表隊教練林垂賓。

林騰蛟表示，目前台灣代表團已在滑冰、雪橇、滑雪3項目取得4席的席次，包括連續2屆參加的女子競速滑冰選手黃郁婷，首次參賽的女子雪橇選手林欣蓉，以及睽違30年再次拿到滑雪參賽資格的李玟儀及何秉睿，這次將依據以往情況，不派官方代表參與，由中華奧會率團前往。

體育署19日舉辦2022年第24屆北京冬季奧林匹克運動會代表團授旗典禮，教育部次長兼體育署長林騰蛟（左）19日出席授旗，並頒發加菜金給雪橇代表隊教練林垂賓（右）。中央社記者張新偉攝 111年1月19日

台灣這次冬季奧運至少4人參賽，最多可達6人，得視後續遞補情況而定，男子競速滑冰選手戴瑋麟及男子雪橇選手連德安目前在候補名單，待1月22日最終分配席次截止公布，才能確定是否取得參賽資格；林鴻道指出，這次不但是台灣參加冬奧以來，女子參賽選手最多的一屆，還是台灣史上首次有男、女選手同時取得滑雪參賽席次。

林垂賓曾在2002年征戰冬奧，這次以教練身分前進冬奧殿堂，他表示，雪橇隊去年10月前往歐洲爭取資格，目前人在瑞士，後續會先到中國北京適應場地，「這次目標就是平安去、平安回來，順利完賽」。

因應國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，林騰蛟透露，除了國際奧會規劃賽會防疫措施及規範外，體育署另於北京及國內分別設置專責團隊，協助防疫相關工作，並準備充足防疫用品，包括N95等級口罩、護目鏡、溫度計、防護衣及快篩試劑等，確保代表團每名人員健康安全參賽，能在完善的防疫措施下健康返台。

這次台灣代表團規模為14至16人，包括教練3人、醫護團2人及行政人員5人，將於25日起分5梯次，分別由台灣、瑞士、美國等地前往北京參賽，代表團將搭乘商務艙往返。（編輯：陳仁華）1110119