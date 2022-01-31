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因香港疫情 林鄭月娥不出席冬奧開幕

2022/1/31 19:38
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（中央社台北31日電）香港行政長官林鄭月娥今天表示，北京冬奧會將在2月4日開幕，因疫情她不會出席冬奧會開幕式；而澳門行政長官賀一誠為了出席開幕式，已按防疫要求實行更嚴格健康監測。

綜合中新社及香港明報報導，林鄭月娥是在記者會上回應媒體提問時作上述表示。

林鄭月娥說，她去年12月赴京述職期間曾表示希望出席冬奧，當時COVID-19疫情相對平穩，返港後也收到北京中央發出的出席開幕式邀請；但當時香港疫情開始逆轉，故她已即時拒絕中央的邀請。

她說，相信國家會辦出一場精彩、簡約、安全的冬奧會。她一定會在電視直播看這次的奧運會，並預祝3名參加冬奧會的香港選手取得好成績。

香港正經歷COVID-19第五波疫情，有連續幾天單日新增本土確診病例破100例的紀錄，今天則是新增80例。

另外，澳門新聞局今天發布，澳門特區行政長官賀一誠將於2月3至5日前往北京，應邀出席2月4日晚上在國家體育場「鳥巢」舉行的第24屆冬季奧林匹克運動會開幕式。

中新社報導指出，為配合冬奧會的防疫要求安排，賀一誠已實行更嚴格的個人衛生防護及健康監測措施，原則上實行點對點管理，減少非必要活動，儘量減少外出及與他人密切接觸的機會。（編輯：張淑伶）1110131

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