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日媒：拜登擬5月到訪 四方安全會談聚焦中國北韓

2022/2/1 19:01（2/1 19:27 更新）
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美國總統拜登（右）可能在5月中下旬訪問日本舉行四方安全會談，以討論區域安全、中國與北韓等議題。（圖取自twitter.com/POTUS）
美國總統拜登（右）可能在5月中下旬訪問日本舉行四方安全會談，以討論區域安全、中國與北韓等議題。（圖取自twitter.com/POTUS）
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本「讀賣新聞」今天報導，多個政府消息管道透露，美國總統拜登可能在5月中下旬訪問日本舉行峰會，以討論區域安全、中國與北韓等議題。

路透社報導，根據讀賣新聞，這將是拜登（Joe Biden）就任後首次訪日，屆時也將安排日本、印度、澳洲與美國的領袖在日本與舉行「四方安全會談」（Quad）。

不過，內閣官房長官松野博一在記者會中表示，有關於拜登到訪的具體日期還沒敲定。

自日本首相岸田文雄去年就任以來，拜登與他在兩週前首次視訊會談，並同意就迫切的經濟與安全問題加強合作，這當中包括中國、北韓試射飛彈與俄羅對烏克蘭的威脅等。

一名美國政府高層官員會後表示，拜登同意受邀訪日，並說將在晚春時分動身。

讀賣新聞報導說，預料美國也將安排拜登訪問韓國，屆時他將會晤韓國新任總統。韓國現任總統文在寅將於5月初卸任。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1110201

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