澳洲前總理：維護和平須提高極權國家侵略成本

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（中央社記者丘德真雪梨1日專電）澳洲前總理艾波特撰文建議，為了在未來數十年繼續維持和平局面，民主陣營應該派兵到那些致力阻擋極權國家對外侵略的前線民主國家，以提高極權國家發動戰爭的成本。

澳洲人報（The Australian）1月31日刊登艾波特（Tony Abbott）投書，標題為「西方國家阻止戰爭的最可靠方法是提高侵略者（發動戰爭）的成本」（Surest way West can prevent war is to lift costs to aggressors）。

他指出，俄羅斯政府及中國政府都是不懷好意地利用軍力和經濟影響力，分別意圖藉著介入烏克蘭和台灣進而改變全球秩序。烏克蘭和台灣均是目前致力阻擋極權國家對外擴張的前線民主國家。

艾波特指出，烏克蘭擺脫了歷時幾百年的外來政權統治，剛剛開始擁有民主政治；但對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）來說，俄羅斯如果要恢復前蘇聯對東歐控制權，當前最明顯的障礙就是烏克蘭。

艾波特說，台灣擺脫了過去的獨裁歲月，現在已成為一個繁榮的民主國家；而對中國國家主席習近平來說，要讓中國在30年內成為主宰世界的強權國家，當前最明顯的障礙就是台灣。

艾波特表示，大部分澳洲人不希望介入遙遠的戰爭，但遙遠的戰爭還是可能會影響到澳洲。例如，烏克蘭如果被俄羅斯擊倒，將會意味著歐洲要拉起「新的鐵幕」（a new iron curtain）。

艾波特表示，假如台灣遭中國併吞，後果將會更為嚴重。目前由美國領導的世界秩序讓人類得以享有空前的自由、安全和富裕；但要是台灣遭中國併吞，當前的世界秩序將會被擾亂。

艾波特估計，烏克蘭有可能頂得住俄羅斯的第一波攻擊，甚至可能在俄軍一旦需要延長補給線時予以反擊；俄羅斯或許會撤退，蒲亭也趁勢裝作在外交上讓步。

艾波特預估，美國可能會對俄羅斯實施嚴厲的金融制裁；東歐國家可能會向烏克蘭伸出援手合力抗俄，迫使俄羅斯採取戰術性撤退。

但艾波特提醒，那並不是「和平」；那只是一個喘息空間而已。俄羅斯還將會再度出手侵略烏克蘭、顛覆東歐，並且爭取讓西歐與美國脫勾。

艾波特建議，為了在未來數十年能夠維持和平，民主陣營應該向那些處於前線抵抗極權侵略的國家派兵，以便形成一條「第一防線」（tripwire）－正如過去美、英、法等國派兵到西德，令歐洲得以維持和平長達70年一樣。

艾波特表示，上述提議將會遭受那些具有侵略性國家持續譴責；但阻止戰爭最可靠的辦法，就是提高發動戰爭的成本。（編輯：馮昭）1110201