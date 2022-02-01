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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張1/144

烏克蘭總統下令3年增兵10萬人 否認即將與俄開戰

2022/2/1 21:21（2/1 21:46 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基（圖）1日簽署命令，讓烏克蘭武裝部隊規模在3年內擴大10萬人，但他表示這並不意味著與俄羅斯的戰爭迫在眉睫。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
烏克蘭總統澤倫斯基（圖）1日簽署命令，讓烏克蘭武裝部隊規模在3年內擴大10萬人，但他表示這並不意味著與俄羅斯的戰爭迫在眉睫。（圖取自twitter.com/ZelenskyyUa）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天簽署一項命令，在3年內將烏克蘭武裝部隊規模擴大10萬人，並提高軍人薪資，但他表示，這並不意味著與俄羅斯的戰爭迫在眉睫。

澤倫斯基向國會發表談話時敦促議員保持冷靜和團結，不要引發恐慌情緒，也勿利用與俄羅斯的對峙來謀取政治利益。

儘管莫斯科在烏克蘭邊境部署數以萬計軍力，引發美國和其他北大西洋公約組織（NATO）盟國示警，認為俄國可能隨時攻進烏克蘭，澤倫斯基屢次反駁這種看法。俄方也否認有入侵烏國的計畫。

澤倫斯基向國會發表談話之際，他準備迎接英國首相、波蘭總理和荷蘭總理到訪，這是這些北約盟國緩解與俄國緊張局勢、加強對基輔國際支持的行動一環。

澤倫斯基說：「（準備）這項命令並不是因為我們即將發生戰爭…而是為了讓烏克蘭能在未來早日迎來和平。」

烏克蘭目前有近25萬名軍人，與俄羅斯相比，在軍力和武器規模上皆相形見絀。

澤倫斯基表示：「我們必須在國內政治上團結一致。你可以反對政府，但你不能反對烏克蘭。」

澤倫斯基告訴國會議員：「你可以厭惡…政府、總統，但你不能厭惡自己的人民，不能煽動恐慌以獲取政治利益，不能讓人們處於擔驚受怕的狀態。」

近幾週，北約成員國團結力挺烏克蘭，美國、英國和波蘭等國家提供軍事援助，並表態如果俄羅斯襲擊烏國，將對莫斯科祭出嚴厲制裁。澤倫斯基語畢後，國會議員舉起支持烏克蘭的各國國旗。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110201

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