8500名美軍待命赴東歐 五角大廈：可能加派

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）烏克蘭與俄羅斯間緊張情勢升溫，美國拜登政府日前下令8500名美軍待命，準備部署歐洲，五角大廈今天證實，可能將派更多美軍部署北大西洋公約組織（NATO）東翼。

俄羅斯在烏克蘭邊境集結重兵，華府著手安撫緊張不安的北約盟國。24日，大約8500名美軍已接獲命令隨時準備外派部署，一旦北約召喚即可加入北約反應部隊（NATO Response Force）。

美國國防部表示，美軍任何新的調動決定，都與這待命中的8500名美軍有所區隔。

美國總統拜登28日說，他很快就會派遣一些美軍赴東歐支援北約，但人數不會很多。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）指出，拜登28日提到的部隊，有可能是將已在歐洲的美軍重新調遣。

「如果總司令決定這樣做，我們正針對為他提供選擇，進行嚴謹工作...並與相關盟友密切協商。」

儘管俄羅斯否認計畫入侵烏克蘭，但莫斯科當局透過軍隊3面包夾烏國策動這一場危機。莫斯科現在則反指西方國家對烏俄局勢的回應，證明了俄羅斯是侵略行動的目標而非煽動者。

此外，針對烏俄緊張情勢，拜登強調以外交手腕來避免衝突爆發；而俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天料將與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過電話交談。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110201