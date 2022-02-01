安理會表決是否討論俄烏危機 印度未挺美

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（中央社記者林行健新德里1日專電）在外交策略上走不結盟路線的印度，在聯合國安全理事會1月31日一場是否討論烏克蘭情勢的表決中，投下了棄權票，但呼籲各方以「安靜」的外交手段及建設性對話解除緊張。

美國要求聯合國安理會開會公開討論烏克蘭情勢，但遭俄羅斯提出程序問題試圖阻攔，有10個理事國在表決中贊成進行會議、中國與俄羅斯反對；印度、肯亞和加彭棄權。

印度在與美國為「全面戰略夥伴」，且同是「四方安全對話」（QUAD）的成員，但另方面，印度也是俄羅斯的「特殊、具特權的戰略夥伴」，雙方存在長期的安全合作關係。

根據印度駐聯合國代表團分享的推特影片，印度駐聯合國大使狄魯穆爾迪（T. S. Tirumurti）在會中發言時，要求各方以「安靜」的外交手段及「具建設性」的對話，處理烏克蘭議題。

他提到，估計有超過2萬名印度學生和外國人旅居烏克蘭，印度學生的安全是印度的優先關切的事宜。

狄魯穆爾迪說，印度在烏克蘭危機當中的利益，在於各方找出可立即降低緊張的辦法，兼顧各國的「合法安全利益」，著眼於取得區域的長期和平與穩定。

另方面，俄羅斯2月接任聯合國安理會輪值主席。印度外交部新聞稿稱，印度與俄羅斯於1月31日在新德里舉行了雙邊諮詢，討論安理會「待議事項以及相關發展」，雙方同意「在多邊平台深化攸關相互利益的合作」。

但印度外交部這篇新聞稿並未提及烏克蘭危機。

印度與俄羅斯的安全合作關係密切，印度2008年才向俄羅斯採購了多套S-400防空飛彈系統，最近冒著被美國制裁的風險接收了其中兩套，正在組裝中，媒體報導稱，會部署在印度與中國的邊界一帶。

觀察人士分析，印度需要俄羅斯的協助，以面對來自中國和巴基斯坦的安全威脅，並在阿富汗回到塔利班手中之後，維護印度在阿富汗的利益。（編輯：黃自強）1110201