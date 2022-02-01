疫情、抵制與缺雪 北京冬奧面臨多方挑戰

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（中央社台北1日電）北京冬季奧運被視為中國2022年頭等大事，但鄰近開幕前夕，中國仍面臨缺雪、疫情、國際抵制等諸多難關。

COVID-19爆發後，中國一直採取嚴格的防疫政策，將出現疫情的社區甚至行政區、整座城市採取封閉式管理，要求民眾足不出戶，即使個別城市只出現零星案例。

雖然動輒封城防疫耗費大量社會資源，並犧牲民眾權益，但隨著北京冬季奧運開幕日接近，中國的防疫不但沒有絲毫放鬆，反而更加嚴格。

北京冬奧期前，運動員採用泡泡模式入境，但當來自世界各地、超過3000名的運動員與數以千計的工作人員齊聚，中國如何繼續嚴控疫情，是一項挑戰。

此外，過去兩年，中國因為疫情、區域政治及新疆西藏香港人權問題在國際開啟多方戰場，也影響到冬奧的「出席率」。

英國廣播電台（BBC）報導列舉，北京冬季奧運前，包括美國、英國、加拿大和澳洲、丹麥、立陶宛都以中國人權問題為由，不派政府代表出席；紐西蘭、奧地利、比利時、瑞典和荷蘭則以疫情為由，決定不派遣政府官員參加今年冬奧；日本不派官員參加，但拒絕稱之為「外交抵制」。

上述國家的運動員仍將正常參賽，中國外交部則稱，拒派官員參加的行為是對奧林匹克憲章精神的「嚴重玷污」和「政治挑釁」。

在中國的特殊政治環境下，參加北京冬奧的運動員或工作人員能否享有別於中國民眾的自由，能否公開就中國視為敏感的議題發表意見，也在當前討論之中。

駐中國的外國記者協會（Foreign Correspondents' Club of China）2021年11月發出聲明指出，協會會員進入賽事與體育場館受阻、被人跟蹤，當局也阻止記者採訪運動員、教練與官員；同時，中國的「網路長城」仍在，雖然北京當局曾保證外媒不用翻牆也可以上網，但實際仍有限制。

除了政治因素，中國還將面對自然的挑戰：缺雪。

雖然過去冬季奧運使用人造雪的例子並不罕見，但今年北京冬奧幾乎將完全依賴人造雪，因為比賽地點位在中國最乾燥地區之一。

中國預計將出動約300台被稱為「雪槍」的渦輪機，由當地水庫供水，將水與壓縮空氣混合，然後將水滴噴往空中形成雪。然而批評人士說，這項規模龐大又複雜的任務，是不符環境永續的做法。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1110201