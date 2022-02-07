冬奧1500公尺競速滑冰 黃郁婷名列第26

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣女將黃郁婷二度叩關冬季奧運，今天在北京冬奧1500公尺女子競速滑冰項目率先上陣，繳出2分00秒78成績，名列第26，接下來將在13日的500公尺賽事登場。

2022年北京冬奧，共有4名台灣選手參賽，陣中唯一擁有冬奧經驗的黃郁婷，這次取得500、1000與1500公尺女子競速滑冰3項資格。

黃郁婷4年前參加平昌冬奧，在1500公尺女子競速滑冰項目因跌倒，名列第26名，無緣獎牌，這次捲土重來，並擔任台灣代表團掌旗官，但因先前練習影片身穿中國隊服，賽前一度引發爭議。

北京冬奧1500公尺女子競速滑冰今天登場，共30人參賽，分為15組，黃郁婷成為這次冬奧首名亮相的台將，被分到第1組，與英國選手史麥汀（Ellia Smeding）同組出發，並順利完賽，繳出2分00秒78成績，以第26名作收。

荷蘭選手烏斯特（Ireen Wust）以1分53秒28改寫奧運紀錄，拿下金牌，日本選手高木美帆以1分53秒72奪銀，而荷蘭的德榮（Antoinette de Jong）1分54秒82摘銅。

黃郁婷儘管未能站上頒獎台，但接下來將繼續參加500公尺、1000公尺競速滑冰賽事，將分別在13日、17日登場，其中1000公尺將是她的強項。（編輯：陳仁華）1110207