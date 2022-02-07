冬奧女子冰球加拿大輕取俄羅斯 選手戴口罩拚戰

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（中央社北京7日綜合外電報導）北京冬奧女子冰球首輪加拿大對俄羅斯奧委會之戰今天延後一小時開賽，原因是加拿大想等俄方隊員的COVID-19檢測結果出爐，最後雙方妥協戴上口罩拚戰，終場加拿大以6比1獲勝。

路透社報導，加拿大球員透露，因為俄羅斯奧委會（Russian Olympic Committee）6名成員上週檢測出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性接受隔離，因此加拿大隊堅持等到新的檢測結果出爐才比賽，以確保安全。

俄羅斯女子冰球隊進入五顆松體育中心賽場後，被晾在藍線上，而加拿大隊遲遲未入場。國際冰上曲棍球總會（International Ice Hockey Federation，IIHF）最後讓雙方達成協議，兩隊球員都戴上口罩比賽，以確保安全，這是北京冬奧首見如此場面。

加拿大球員全場都戴著口罩，俄國球員則在第3局獲准拿掉口罩，因為檢測結果出爐，顯示無人呈陽性反應。

加拿大球員並未受到戴口罩影響，很快就搶得2比0領先，隨後拉開比數，只讓俄國隊攻進一球。

法新社報導，北京冬奧賽事在安全的封閉泡泡中舉行，泡泡中每個人都必須一直戴著口罩，除非是在賽場上。

根據官方數據，自1月23日以來，奧運泡泡內已有387起檢測陽性案例。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110207