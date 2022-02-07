更多編輯台推薦新聞：
書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度
生活

書摘／3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解
社會

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧5/277

美名將席弗琳大曲道過彎摔倒 無緣衛冕冬奧金牌

2022/2/7 16:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京延慶6日綜合外電報導）美國滑雪明星席弗琳（Mikaela Shiffrin）今天在北京冬奧女子大曲道第一輪賽事摔倒出局，無緣衛冕金牌；不過，她誓言將重振旗鼓出戰9日登場的曲道項目。

26歲的席弗琳是北京冬季奧運會大曲道比賽的奪牌熱門人選之一，但她今天僅滑過幾個旗門就在過彎處摔倒，並被判定「未完賽」。

儘管今天失利，席弗琳矢言於9日登場的曲道賽事投入更多精力，相信能取得佳績。席弗琳在曲道項目表現優異，曾於2014年索契冬奧奪得金牌，且是4屆世錦賽冠軍。

席弗琳對於今天的結果表示失望，「這一天還沒開始基本上就已經結束了」。她並形容延慶賽道「美麗卻無情」。

席弗琳解釋沒能掌握好過彎，是由於在轉彎點和如何加壓的時機誤判。「我很少在大曲道出局。最簡單來說，我滑出幾個不錯的轉彎，但有一次過彎出了差池，而我承擔了後果。」

席弗琳賽前表示，她去年底在大曲道項目上練習時間相當少；她補充，背部傷勢及確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後隔離10天，對備戰而言更是雪上加霜。

「我不會為此（失利）流淚，因為那僅是在浪費力氣。我在接下來比賽中的最佳機會是繼續前進，重新專注，我覺得自己在這方面狀況很好。」（譯者：張璦/核稿：林治平）1110207

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀