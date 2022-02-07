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北京冬奧1/274

羽生結弦抵北京後首度練習 挑戰四周半跳盼拚出好成績

2022/2/7 16:25（2/7 16:57 更新）
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日本花式滑冰男子選手羽生結弦抵達北京後，7日首度進行練習並嘗試四周半跳。（共同社）
日本花式滑冰男子選手羽生結弦抵達北京後，7日首度進行練習並嘗試四周半跳。（共同社）
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（中央社東京7日綜合外電報導）日本花式滑冰男子選手羽生結弦6日抵達北京後，今天為出賽北京冬奧首度進行練習，並嘗試難度很高的四周半跳，羽生說，要能在這次奧運取得好成績絕對有其必要，會繼續加油。

日本讀賣新聞報導，即將出賽北京冬奧的羽生結弦，今天下午展開他抵達北京後的首次練習。羽生曾拿下2014年及2018年兩屆冬奧男子花式滑冰金牌，這次能否「三連霸」備受外界關注。

由於羽生6日才剛抵達北京，今天各國媒體聚集拍攝羽生的首場練習，羽生也在練習時嘗試各種花滑跳躍。

男子短曲項目預計8日舉行，共有30名選手參賽，羽生排在第21位出賽，時間大約是日本時間8日下午1時19分（台灣時間8日中午12時19分）。

每日體育報導，羽生練習後受訪時說，今天能非常專注在練習，「當然，一開始有點緊張，但最後還是能專注，我感覺很好」。

雖然今天也嘗試難度很高的四周半跳，但在至今的練習中都沒有成功過。羽生說：「雖然知道很難還是要嘗試，也是無論如何都想達成的目標，自己要能在這次奧運取得好成績絕對有其必要，會繼續加油。」（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110207

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