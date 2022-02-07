北京冬奧 日本首度在花滑團體賽奪銅

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（中央社東京7日綜合外電報導）北京冬奧今天舉行花滑團體賽最後一天賽事，最後項目為女子長曲，21歲日本選手坂本花織以148.66分拿下第2名，取得9分積分，日本最後以總分63分首度在花滑團體賽奪下銅牌。

日本讀賣新聞報導，俄羅斯奧會（ROC）代表隊及美國分別拿下花式滑冰團體賽的金牌與銀牌。

花滑團體賽從2014年索契冬奧開始舉辦，日本隊連續兩屆冬奧都拿到第5名無緣頒獎台，今天是首度在此項目奪牌。

日本放送協會（NHK）報導，日本之所以能在這個項目首度奪銅，跟原本實力落後的雙人項目取得大幅成長，及冷靜的團隊戰略有關。

這次出賽雙人項目的20歲選手三浦璃來跟29歲的木原龍一，還只是從2019年開始搭檔以來的第3個賽季，卻能在冬奧短曲拿下第4名、長曲拿到第2名，為團體積分做出巨大貢獻。

而在冷靜的團隊戰略部分，教練團起用首度出賽冬奧的樋口新葉，參加6日舉行的女單短曲項目。樋口的「武器」是三周半跳，但這次在團體賽中為避免失敗風險並未使出三周半跳，最後順利拿下第2名。

另外，備受關注的日本花滑名將羽生結弦6日抵達北京，準備出賽8日男子花滑個人項目短曲比賽，他今天下午將展開練習。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110207