更多編輯台推薦新聞：
「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解
社會

「誰沒犯過錯？」目睹愛兒被打死 母放下仇恨邁向和解

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了
國際

馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可上學開心笑了

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
北京冬奧
新聞專題
北京冬奧2/271

北京冬奧 日本首度在花滑團體賽奪銅

2022/2/7 13:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）北京冬奧今天舉行花滑團體賽最後一天賽事，最後項目為女子長曲，21歲日本選手坂本花織以148.66分拿下第2名，取得9分積分，日本最後以總分63分首度在花滑團體賽奪下銅牌。

日本讀賣新聞報導，俄羅斯奧會（ROC）代表隊及美國分別拿下花式滑冰團體賽的金牌與銀牌。

花滑團體賽從2014年索契冬奧開始舉辦，日本隊連續兩屆冬奧都拿到第5名無緣頒獎台，今天是首度在此項目奪牌。

日本放送協會（NHK）報導，日本之所以能在這個項目首度奪銅，跟原本實力落後的雙人項目取得大幅成長，及冷靜的團隊戰略有關。

這次出賽雙人項目的20歲選手三浦璃來跟29歲的木原龍一，還只是從2019年開始搭檔以來的第3個賽季，卻能在冬奧短曲拿下第4名、長曲拿到第2名，為團體積分做出巨大貢獻。

而在冷靜的團隊戰略部分，教練團起用首度出賽冬奧的樋口新葉，參加6日舉行的女單短曲項目。樋口的「武器」是三周半跳，但這次在團體賽中為避免失敗風險並未使出三周半跳，最後順利拿下第2名。

另外，備受關注的日本花滑名將羽生結弦6日抵達北京，準備出賽8日男子花滑個人項目短曲比賽，他今天下午將展開練習。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110207

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀