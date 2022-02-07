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冬奧隔離伙食差 芬蘭冰球教練批不尊重選手人權

2022/2/7 10:23（2/7 10:36 更新）
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芬蘭冰球隊總教練賈羅能說，前鋒安蒂拉（圖）的「伙食欠佳」，並且承受著巨大精神壓力。（圖取自facebook.com/iihfhockey）
芬蘭冰球隊總教練賈羅能說，前鋒安蒂拉（圖）的「伙食欠佳」，並且承受著巨大精神壓力。（圖取自facebook.com/iihfhockey）
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（中央社北京7日綜合外電報導）北京冬奧在疫情之下如火如荼展開，各國選手和工作人員對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離規定怨聲載道，芬蘭男子冰球隊教練昨天也指控中國不尊重球員人權。

芬蘭隊總教練賈羅能（Jukka Jalonen）說，前鋒安蒂拉（Marko Anttila）的「伙食欠佳」，並且承受著巨大的精神壓力。

賈羅能透過雲端視訊會議軟體Zoom對媒體說：「我們知道他完全健康且已準備好了，這就是為什麼我們認為中國基於某些原因不尊重他的人權，這不是一個很好的情況。」

隊醫表示，安蒂拉18天前COVID-19檢測呈陽性反應，目前已不具傳染力，卻被迫繼續隔離。

自1月23日以來，已有350多名參與冬奧的人員在抵達北京時驗出確診，包括數十名運動員在內。他們必須在沒有症狀後才能離開隔離飯店，並出具間隔24小時兩次PCR陰性證明。

有些人抱怨隔離條件差，獲允離開隔離飯店的程序也很混亂。主辦單位表示，他們正努力解決相關投訴。

北京冬奧組委新聞發言人趙衛東說，「我們正在解決這些問題」，現在將允許運動員從奧運選手村的菜單中點餐。

賈羅能說，國際冰上曲棍球總會（International Ice Hockey Federation）將與國際奧林匹克委員會（IOC）召開會議，討論安蒂拉和其他運動員的投訴案。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110207

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