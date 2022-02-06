北京冬奧設智慧餐廳 機器人當大廚

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北京冬奧會主媒體中心設立智慧餐廳，由120台機器人當大廚。做好的餐點透過機械軌道「從天而降」，直接送達餐桌，避免人員接觸。（中新社提供）中央社 111年2月6日

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（中央社台北6日電）北京冬奧實施最嚴格的疫情防控，為避免過多人員接觸，組委會在主媒體中心設立智慧餐廳，由120台機器人當大廚。做好的餐點透過機械軌道「從天而降」，直接送達餐桌。

綜合中新社、央視新聞報導，北京冬奧主媒體中心智慧餐廳面積約3680平方公尺（約1113坪），賽時將為全球媒體記者提供中餐、西餐、速食等各類餐飲選擇。

報導稱，智慧餐廳採用了十餘款全自主研發的智慧餐飲設備，在疫情防控的環境下，可最大限度地節省人力，避免過多的人員接觸。

在智慧餐廳中餐區，消費者透過智慧系統點餐後，美食大多「從天而降」，透過上方的機械化軌道自動送達對應的餐桌。其中餃子、宮保雞丁、煲仔飯等美食都是熱門選項。

智慧餐廳沒有廚師，所有餐點都是靠智慧設備、炒鍋自動烹飪的，總共配備120台機器人大廚，24小時待命，可同時服務數千人。

報導稱，除了道地中國菜，機器人大廚還會製作漢堡、披薩、雞尾酒等多種類型菜肴飲料。起鍋、炒菜、調味、裝盤等環節都自動完成，用料比例和烹煮時間都有嚴格的限制。不少用餐的消費者表示，機器人大廚水準不亞於人工廚師。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1110206