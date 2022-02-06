中國5日增43例COVID-19 本土13例

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（中央社台北6日電）中國5日新增43例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中境外移入病例30例，本土病例13例，分布於廣西、天津、河北、北京、湖南、廣東等地。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，5日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例43例。其中本土病例13例，分別為廣西百色市6例、天津河北區2例、河北廊坊市2例、北京朝陽區1例、湖南邵陽市1例、廣東惠州市1例。

境外移入病例則有30例，分別為上海12例、廣東7例、福建3例、四川3例、浙江2例、江蘇1例、河南1例、廣西1例。境外移入現有確診病例694例，累計確診病例1萬2714例。

無症狀感染者新增40例，都是境外移入。當日轉為確診病例9例，尚在醫學觀察的無症狀感染者855例。

截至2月5日24時，中國大陸現有確診病例1510例，累計出院病例10萬0194例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例10萬6340例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者154萬3306人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬2981人。

香港特別行政區累計確診1萬4488例，病歿213例；澳門特別行政區累計確診79例，皆已出院。（編輯：翟思嘉）1110206