北京冬奧開幕式美國收視不如上屆 1400萬人收看

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約5日綜合外電報導）美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）初步資料顯示，國家廣播公司（NBC）轉播的北京冬季奧運開幕典禮平均吸引近1400萬美國民眾收看，電視收視人數僅約4年前上屆冬奧一半。

NBC表示，若計入旗下所有平台，包含USA電視台（USA Network）、國家廣播公司體育台（NBC Sports）App以及Peacock串流服務，平均收看人數逼近1600萬。

去年東京夏季奧運開幕典禮共吸引1670萬電視觀眾，若計入其他所有平台，共1700萬人收看。

近年隨著觀眾轉而擁抱串流服務，傳統電視收視式微，較難比較歷年收視率。

今年的1400萬收視人數，包括透過NBC電視收看美東時間昨天上午6時30分起北京冬奧開幕典禮現場轉播，以及美東時間晚間8時起收看黃金時段播出的觀眾。

2018年韓國平昌冬奧開幕典禮，光黃金時段轉播即吸引2790萬人在電視機前收看。

美國國家廣播環球集團為美國地區奧運轉播權支付了76.5億美元，可轉播奧運至2032年。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110206