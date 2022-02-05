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荷蘭記者冬奧連線遭拖走 國際奧會：單一事件[影]

2022/2/5 16:36（2/5 17:03 更新）
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（中央社北京5日綜合外電報導）國際奧會（IOC）今天表示，一名荷蘭記者在現場連線播報北京冬奧開幕式期間遭中國維安人員拖走一事為一獨立事件，外國媒體在冬奧的報導不會受到影響。

路透社報導，荷蘭新聞工作者鄧達斯（Sjoerd den Daas）昨天晚間在北京冬奧開幕式期間向公共廣播公司「荷蘭廣播基金會」（NOS）進行現場連線播報時遭幾名維安人員團團包圍，其中一人將他強行拖走。

另一名維安人員在鄧達斯試著持續對鏡頭播報時，企圖在鏡頭前抓住他的手，最終電視台只能中斷與鄧達斯的連線，讓荷蘭攝影棚內的主播看傻眼、一度不知所措。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）說：「我們當然有和國家廣播公司荷蘭廣播基金會保持聯繫，這是一個不幸的情況。」

「我認為有人太過熱心了。他（鄧達斯）後來在現場官員協助下得以迅速在鏡頭前進行他的報導工作。」

外界一直擔心，來訪的外國媒體是否能獲准於冬奧期間在中國境內自由地執行工作。

不過國際奧會一再保證，與冬奧主辦國中國簽訂的契約允許包括選手和媒體在內的每個人在這個圈子內自由發言。

亞當斯說：「的確會發生這種事，不過我認為這是單一事件。我希望這是單一事件，我們向您們保證，您們在這個封閉的圈子裡能夠繼續您們的工作。」（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1110205

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