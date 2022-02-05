劍指美國 中俄宣告友好無止境、合作無禁區

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）中國國家主席習近平昨天在北京冬季奧運開幕日接待俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），兩國宣告深化戰略夥伴關係，抗衡他們所描繪美國在全球的「惡勢力」。

路透社報導，中俄在聯合聲明中申明，他們的新關係勝於冷戰時期任何政治或軍事聯盟。

他們宣告：「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區。」他們也宣布，計劃在眾多領域合作，包括太空、氣候變遷、人工智慧（AI）和網路控制等。

報導分析，這項共識是表明中俄決心合作及抗衡美國的最詳細、最篤定聲明，根據他們自身對人權和民主的解釋來構建新的國際秩序。

目前不清楚這些論述是否將立即化為進一步的有形和務實合作。不過，俄羅斯已同意一項多年合約，將透過新管線供應天然氣給中國，在俄羅斯因烏克蘭議題與西方國家關係緊張之際，此舉將強化兩國間的能源聯盟，蒲亭昨天也稱許這項合作。

曾在美國前總統歐巴馬執政時擔任國務院亞太助卿的羅素（Daniel Russel）現任職於美國智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）。他表示：「兩位領導人是在宣布他們決心站在一起，共同對抗美國和西方，準備好承受制裁並爭逐美國的全球領導地位。」

他說，雖然沒有正式結盟，但兩人「將共同大業化為策略議題，以加強捍衛各自利益和威權制度免受西方壓力」。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）的艾爾（Jonathan Eyal）表示，中俄的聲明象徵「正面反駁」美國和西方的世界觀，以及可能作為邁向軍事聯盟的基石。

他說：「這是『讓獨裁見容於世』策略最明確的表述。這是一個歷史點，因為他們都覺得被逼到角落，覺得他們的時刻已經到來，得以聲明他們對世界的看法並且積極宣揚。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110205