報導北京冬奧開幕式 NBC大談中國人權政治議題

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（中央社紐約4日綜合外電報導）2022北京冬季奧運4日開幕式期間，美國國家廣播公司（NBC）主持人和專家直言不諱地談論中國涉嫌侵犯人權及俄羅斯與烏克蘭衝突，直接提到冬奧背後的地緣政治緊張關係。

路透社報導，人權團體和國會議員施壓NBC和全球廣播媒體，要求將中國對待少數族群穆斯林維吾爾族和鎮壓香港民主一事納入冬奧報導中。

NBC訪問中國事務專家，討論新疆維吾爾人和其他少數民族的地位，以及冬奧東道主中國所面臨的其他爭議。

這些專家和位在冬奧開幕式場館的主持人提里柯（Mike Tirico）一起進行採訪。賈斯禮（Savannah Guthrie）則在美國康乃狄克州史丹福（Stamford）的NBC體育台總部共同主持這場轉播。

賈斯禮說，由於其他國家認為中國對待維吾爾人的方式構成種族滅絕，因此開幕式最後由維吾爾族越野滑雪選手迪妮格爾．衣拉木江（Dinigeer Yilamujiang）點燃奧運聖火，是中國一項「驚人的決定」。

賈斯禮表示：「（中國國家主席）習近平做得如此高調、如此挑釁，確實在傳遞訊息。」

中國對種族滅絕或其他侵犯人權情事等指控一概否認，聲稱位於新疆的營區提供職業培訓，是打擊極端主義的必要措施。

在整個開幕式期間，NBC尋求專家解釋西方國家政府及人權團體指控中國不當對待少數族裔的嚴重性。

NBC請來參與轉播的2名中國事務專家之一、彭博創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）編輯主任班安祖（Andy Browne）表示：「他們指控這是一場大規模的社會工程計畫，旨在壓制穆斯林維吾爾文化、語言、傳統及認同。他們聲稱有許多侵犯人權情事、強迫勞動、強制節育措施、思想灌輸，這一切都構成了一種文化種族滅絕。」

NBC也將鏡頭帶到冬奧開幕式館場看台上的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），這些評論員談到俄烏衝突升級一事。外界擔心俄烏衝突恐引發區域戰爭。

美國和許多西方國家對北京冬奧進行外交抵制，拒絕派政府代表團出席開幕式，這與2008年時任美國總統小布希（George W. Bush）出席北京夏季奧運形成強烈對比。

人權倡議者將焦點放在NBC的報導上，因為NBC轉播奧運的合約迄今堪稱全球最大。康卡斯特公司（Comcast）旗下的美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）於2014年支付76.5億美元將奧運獨家轉播權延長到2032年。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110205