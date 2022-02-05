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北京冬奧
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北京冬奧1/246

北京冬奧代表團進場 中媒稱中國台北NHK稱台灣

2022/2/5 11:30（2/5 11:41 更新）
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2022年北京冬季奧運4日晚間舉行開幕式，台灣代表團進場時，中國官媒中央電視台轉播時稱「中國台北」，日本NHK轉播時直稱台灣。（共同社）
2022年北京冬季奧運4日晚間舉行開幕式，台灣代表團進場時，中國官媒中央電視台轉播時稱「中國台北」，日本NHK轉播時直稱台灣。（共同社）
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（中央社東京5日綜合外電報導）2022年北京冬季奧運4日晚間舉行開幕式，台灣代表團進場時，現場大會廣播介紹為「中華台北」，不過中國官媒中央電視台轉播時則稱「中國台北」，日本NHK轉播時直稱台灣。

北京冬奧昨晚開幕式運動員進場時，台灣代表團排在第11位，在日本之後、香港之前，僅3人參加，包括男子划雪選手何秉睿、競速滑冰女將黃郁婷2名掌旗官，以及中華奧會秘書高馥淇。

日本時事通信社報導，台灣代表團入場時，現場廣播以英文Chinese Taipei、中文「中華台北」介紹台灣代表團進場，但中央電視台（CCTV）轉播時，主播稱「中國台北」，要對中國國內強調「一個中國」原則及台灣屬於中國。

此外，台灣代表團入場時，央視將畫面切到在貴賓席觀賞的習近平，接著香港入場時也拍攝習近平；報導指出，這顯示出習近平要以「一國兩制」統一台灣的意向。

另一方面，昨天日本放送協會（NHK）直播時，女主播則直接以「台灣」介紹。

去年7月23日東京奧運開幕式時，NHK直播畫面顯示字幕上寫Chinese Taipei，不過當時女主播也直接稱「台灣」。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110205

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