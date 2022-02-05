不滿北京冬奧取消訓練 瑞士高山滑雪王牌開砲

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（中央社北京5日綜合外電報導）瑞士高山滑雪王牌奧德馬特（Marco Odermatt）今天因為下坡滑行訓練遭取消，對北京冬奧主辦單位不滿開砲，訓練取消之前，僅有3名選手完成場地訓練。

路透社報導，受到強風影響，主辦單位取消第3輪訓練。高山滑雪滑降賽將於6日登場，並頒出高山滑雪項目的第一枚獎牌，但今天僅有奧地利選手梅爾（Matthias Mayer）、義大利選手伊諾霍佛（Christof Innerhofer）以及最被看好的挪威選手希爾德（Aleksander Aamodt Kilde）站上賽道。

選手前兩天的訓練都順利完成。希爾德表示，很遺憾今天只有3個人上場，就做出這項決定。

國際滑雪總會（International Ski Federation）聲明表示：「由於目前颳起強風，且根據天氣預報沒有減弱的時間窗口，為了選手安全著想，評審和主辦單位一致決定取消本日訓練。」

法新社報導，根據官方預報，強風使得攝氏負19.5度的氣溫，體感溫度達到攝氏負28.3度。

不過，滑降賽的參賽選手奧德馬特對於事件處理方式相當不滿。他表示：「這相當不公平，最大的問題在於他們（評審）和選手的溝通方式。他們在上午11時15分決定取消訓練。根據過去兩天行程，我們根本在1小時後才會開始訓練。」

他表示：「他們根本不在乎我們的想法。我們和國際滑雪總會的人才講了2、3句話，那些評審就關掉了無線電，不再回應。這種方式根本行不通。」

奧德馬特也表示，已完成第3輪訓練的3人站上了未曾比賽過的不熟悉賽道，因此有些微優勢。

他說：「如果是瑞士文根（Wengen）或阿爾卑斯山基茨比厄爾（Kitzbuehel），每個人都熟悉那裡的坡道，但這是新場地，一切都不同。因此，每一輪訓練都有幫助。希望明天的風能夠平靜下來，讓我們有一場公平的比賽。」（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110205