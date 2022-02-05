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北京冬奧首金出爐 挪威選手奪女子越野滑雪金牌

2022/2/5 18:52
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（中央社張家口市5日綜合外電報導）33歲的挪威「滑雪女神」喬哈格（Therese Johaug）今天奪下北京冬奧首面金牌，在越野滑雪女子15公里追逐賽領先群雌奪金。

法新社報導，喬哈格在賽前就是鶴立雞群的奪牌大熱門，她以44分13秒7完賽，替挪威在越野滑雪賽事拿下開門紅。

俄羅斯的涅普里亞耶娃（Natalia Nepryaeva）與奧地利選手斯達洛博（Teresa Stadlober）競逐第2名，最後由涅普里亞耶娃以0.3秒差距驚險奪銀。

喬哈格在北京冬奧成功復出，她曾於2010年冬奧奪得接力賽金牌，並於2014年入袋一銀一銅，但在2018年平昌冬奧因為禁藥疑雲缺席。

她當時被檢驗出類固醇陽性，她聲稱是因為塗抹了隊醫給她的護唇膏。

根據美國數據分析公司Gracenote預測，挪威可望在北京冬奧帶回45枚獎牌，包括21金。

此外，昨天在開幕式擔任火炬手而成為焦點的20歲新疆維吾爾族越野滑雪選手迪妮格爾．衣拉木江（Dinigeer Yilamujiang）在這場比賽最終排名第43。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110205

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