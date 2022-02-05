汪洋：一中和九二共識基礎上 願展開民主協商

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（中央社台北5日電）中國全國政協主席汪洋今天在北京會見前中國國民黨主席洪秀柱時重申，在堅持一中原則與「九二共識」基礎上，願與台灣各黨派、團體與人士就兩岸關係相關問題展開民主協商，尋求社會共識。

新華社報導，汪洋向前往出席北京冬奧會開幕的洪秀柱表示，「台灣同胞以各種方式參與北京冬奧會，是中華兒女共襄冬奧盛舉、共享民族榮光的生動體現。我們共同祝願台灣冰雪運動健兒如虎添翼、勇創佳績，也希望參與志願服務的台灣學生展示青春風采、留下美好回憶」。

汪洋強調，「兩岸統一的歷史大勢任何勢力阻擋不了」，在堅持一個中國原則與「九二共識」的基礎上，願意和台灣各黨派、團體與人士就兩岸關係相關問題展開廣泛深入的對話溝通與民主協商，尋求社會共識。

習近平於2019年初「告台灣同胞書」發表40週年紀念會曾倡儀，在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，「兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排」。

汪洋還說，兩岸民眾要和衷共濟、團結向前，堅決反對台獨分裂與外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，共創中華民族美好未來。

據報導，汪洋並轉達中共總書記習近平「對洪秀柱和廣大台灣同胞的新春祝福」。

洪秀柱則稱很高興受邀赴北京冬奧會開幕式，並指「中國夢不能缺少台灣，台灣不能在民族復興浪潮中缺席」。

她說，2022年兩岸關係面臨許多變數與挑戰，「期望兩岸同胞在反『獨』促統目標上繼續奮進，推動兩岸關係和平發展，迎接兩岸融合的春天，加速兩岸和平統一大業」。（編輯：周慧盈）1110205