汪洋再提民主協商 陸委會：就是消滅中華民國

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（中央社記者翟思嘉台北6日電）陸委會今天表示，中共所謂的「民主協商」就是消滅中華民國台灣的協商，呼籲各界進行兩岸交流時，應留意北京統戰分化操作。

中國全國政協主席汪洋5日在北京會見前中國國民黨主席洪秀柱時重申，在堅持一中原則與「九二共識」基礎上，願與台灣各黨派、團體與人士就兩岸關係相關問題展開民主協商，尋求社會共識。

大陸委員會今天對此表示，中共當局近期藉由主辦冬奧進行統戰宣傳工作，更透過與相關國家或台灣方面人士互動，倡議錯誤的「一中原則」，以本質為欺騙的「民主協商」企圖達成「一國兩制台灣方案」目標，政府堅決反對。

陸委會強調，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實，台灣民意從未接受中共矮化侵犯台灣的政治主張與兩岸關係路徑，台灣的未來發展更非中共當局可以置喙干預。

陸委會說，中共所謂的「民主協商」就是消滅中華民國台灣的協商，陸委會呼籲各界進行兩岸交流時，應留意北京統戰分化操作、遵守相關規範，切勿參與配合對岸的「民主協商」，維護台灣整體利益。1110206