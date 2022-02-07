加拿大好手派洛特抗癌成功 勇奪冬奧單板滑雪金牌

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（中央社中國張家口7日綜合外電報導）三年前，加拿大滑雪運動員派洛特（Max Parrot）人在醫院裡，全力對抗淋巴癌；今天，他在北京冬奧，憑藉優異表現勇奪「單板滑雪男子坡面障礙技巧」項目金牌。

法新社報導，2018年平昌冬奧銀牌得主、27歲的派洛特表示，他在2018年被診斷罹患何杰金氏淋巴瘤（Hodgkin lymphoma），化療讓他的體能狀態幾乎歸零，「三年前，我還躺在醫院裡，沒有體力、沒有肌肉，心肺功能也很差」。今天他以90.96的高分擊敗17歲中國小將蘇翊鳴贏得金牌。

「那是我一生中最艱難的時刻。三年後我又站在這裡再次參加奧運，做我熱愛的事，拿出我的最佳表現並贏得金牌——這實在太瘋狂了！」

派洛特在第2輪賽事取得領先，儘管面臨來自蘇翊鳴的頑強挑戰，仍一路保持領先，他優雅流暢的動作讓密苑雲頂樂園的熱情觀眾激動不已。

最後，蘇翊鳴以88.70分的成績拿下銀牌，為中國隊帶來男子單板滑雪首枚獎牌。

蘇翊鳴10歲時曾當過童星，在2014年徐克執導的電影「智取威虎山」中飾演「小栓子」。2018年，他獲選進入單板滑雪大跳台及坡面障礙技巧國家集訓隊，並迅速脫穎而出。

蘇翊鳴僅參加6項世界盃賽事，但已成為中國史上第一位男子單板滑雪奧運獎牌得主。

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蘇翊鳴賽後透露：「這一刻真的太棒了，因為我從小就夢想在我的家鄉、我的祖國參加奧運會。今天我做到了，和我兒時的偶像一起比賽，我真的非常激動。」

針對未來的規劃，蘇翊鳴表示，他不排除重返大銀幕，「我的夢想是參加單板滑雪比賽，同時擔任演員——我認為這真的很酷！我想把這兩件事結合在一起，創造出新的、與眾不同的東西」。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110207