從滑輪到冰刀 黃郁婷二度前進冬奧

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）懷抱奧運夢的33歲女子選手黃郁婷從昔日滑輪溜冰轉戰競速滑冰，二度叩關冬季奧林匹克運動會殿堂，先前也在社群網站臉書（Facebook）期許自己問心無愧，在場上盡力表現。

2022年北京冬奧4日開幕，4名台灣選手參賽，黃郁婷是陣中唯一擁有冬奧經驗選手。

黃郁婷父母結識於花式溜冰，也讓黃郁婷1歲半時就已穿上溜冰鞋；黃郁婷父親黃錦龍從小扮演嚴父和教練角色，而黃錦龍的嚴格要求，也讓黃郁婷感激在心。

滑輪溜冰方面，黃郁婷曾在2009年於高雄市舉辦的世界運動會包辦3金，在亞洲運動會、世錦賽及亞錦賽都曾勇奪金牌，也期待有朝一日登上最高殿堂奧運舞台。

不過，滑輪溜冰未納入奧運正式項目，黃郁婷將目光轉向冬奧，腳下滑輪換成冰刀，2015年底轉戰競速滑冰。

黃郁婷僅花2年就締造驚奇，取得2018年平昌冬奧門票，且一口氣拿下500、1000與1500公尺女子競速滑冰入場券。

首次征戰冬奧，黃郁婷在女子1500公尺競速滑冰衝線前最後彎道跌倒，以26名作收；500公尺、1000公尺各名列22名、20名，冬奧初體驗雖無緣獎牌，但國際滑冰總會（ISU）曾特地製作黃郁婷介紹影片，分享在官方臉書粉絲團，讓黃郁婷既驚訝又感動。

黃郁婷二度前進冬奧，預計將在7日1500公尺女子競速滑冰項目率先上陣，隨後在13日500公尺、17日1000公尺競速滑冰項目亮相，她先前除在臉書回顧過去一年，也期許今年再站上冬奧舞台時盡力表現，問心無愧面對每場比賽。（編輯：李明宗）1110203