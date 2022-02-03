冬奧天氣比一比 專家：北京應好過平昌

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（中央社北京3日綜合外電報導）參加2月北京冬奧的選手將遭遇寒冷氣溫，但應能免於上一屆韓國平昌冬奧引發延期和運動員憤怒的西伯利亞強風與寒氣。

2018年平昌冬奧遭到時速80公里（50英里）的狂風橫掃，高山滑雪和單板滑雪賽事被迫延後。

當時在練習和比賽中，突如其來的狂風造成了事故，多名滑雪選手受傷，因而對如此天候狀況下賽事仍照常進行，感到憤怒。

至於華北冬季雖然酷寒，並不宜人，但這個地區有平昌欠缺的優點，那就是天氣模式固定，相當容易預測。

國際滑雪總會發言人維德克（Jenny Wiedeke）告訴法新社：「到目前為止，天氣預報似乎寒冷，但是穩定。」

讓平昌冬奧單板滑雪選手如此危險的狂風大作天候，在北京冬奧應該比較不會出現，2月到目前為止，北京地區記錄到的最大風速約為每小時35公里。

氣象學家、法國冬奧隊前顧問阿米斯（Yann Amice）說：「風力可望微弱，也可能適中。」

維德克說，北京冬奧主辦單位還將制定計畫，緩解突然颳起的強風。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110203