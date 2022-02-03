北京冬奧App 日政府籲代表團盡量少用

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）北京冬季奧運主辦方要求所有參與者安裝名為「冬奧通」的App，但這App被指存在安全漏洞。日本政府已告知日本奧林匹克委員會（JOC）等，盡量少用這個App。

北京冬季奧運主辦方要求所有參與者，包括運動員、觀眾和媒體安裝名為「冬奧通」（My2022）的App記錄個人健康狀況，但專家提出警語指出，這App存在安全隱憂。

日本共同社報導，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天在例行記者會上表示，昨天已通知日本奧委會等，在使用「冬奧通」時，應控制在最小的限度下。此外，返國後刪除這App，或者是最好用另外的手機下載「冬奧通」App。

日本讀賣新聞報導，政府建議日本奧委會等，最好另外準備手機機子下載「冬奧通」App，如果感覺手機有異狀的話，應聯絡日本體育廳（相當於體育署）等。日本相關人士認為這主要是考慮到資訊有外洩的危險。

英國廣播公司新聞網（BBC News）1月18日報導，公民實驗室（Citizen Lab）的報告指出，冬奧通存在安全漏洞，也就是它用於加密用戶語音音訊和文件傳輸的加密技術可以輕易被繞過。（編輯：高照芬）1110203