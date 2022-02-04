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北京冬奧
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北京冬奧1/249

北京冬奧開幕台灣代表團進場 黃郁婷何秉睿掌旗

2022/2/4 20:51（2/4 21:12 更新）
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2022年北京冬季奧運4日舉行開幕式，台灣代表團排在第11位進場，並由競速滑冰女將黃郁婷（後左）與男子划雪選手何秉睿（後右）擔任掌旗官。（美聯社）
2022年北京冬季奧運4日舉行開幕式，台灣代表團排在第11位進場，並由競速滑冰女將黃郁婷（後左）與男子划雪選手何秉睿（後右）擔任掌旗官。（美聯社）
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（中央社記者吳協昌台北4日電）2022年北京冬季奧運今天舉行開幕式，台灣代表團排在第11位進場，僅有3人參加開幕式，包括近日來因穿著中國隊服裝練習引發爭議的競速滑冰女將黃郁婷與男子划雪選手何秉睿兩名掌旗官，以及中華奧會秘書高馥淇。

台灣代表團在今年冬奧共有4名選手獲得參賽資格，分別是女子競速滑冰的黃郁婷、女子雪橇林欣蓉與女子滑雪選手李玟儀、男子滑雪選手何秉睿，其中林欣蓉、李玟儀與何秉睿都是首度登上冬季奧運的舞台，黃郁婷則是第2度參賽，她在2018年平昌冬奧也參加了女子500公尺、1000公尺與1500公尺的比賽。

北京冬奧運動員進場，台灣代表團排在第11位，在日本之後、香港之前，除了兩名掌旗官黃郁婷與何秉睿之外，只有中華奧會秘書高馥淇出席開幕式。

儘管黃郁婷因為在社交媒體上放上穿著中國代表團服裝練習的照片而引發軒然大波，不過顯然沒有影響到開幕儀式，她與何秉睿戴著口罩一起舉著中華奧會會旗，司儀則以「中華台北」介紹台灣代表團進場。

台灣代表團在冬奧的比賽將由黃郁婷打頭陣，她在2月7日的女子競速滑冰1500公尺率先登場，林欣蓉也同樣在2月7日的女子雪橇單人賽出賽。（編輯：陳清芳）1110204

台灣代表團僅有3人參加北京冬奧開幕式。（共同社）
台灣代表團僅有3人參加北京冬奧開幕式。（共同社）
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