北京冬奧開幕 跨國議員籲勿忘中國威嚇台灣

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（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）北京冬季奧運今天開幕，串連全球5大洲約250名議員的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）呼籲各界勿忽視中國政府的人權劣跡，以及北京對台灣、立陶宛、香港的威嚇脅迫。

IPAC昨天晚間發布聲明指出，北京持續迫害西藏、新疆以及基督徒等少數族裔與宗教社群，並破壞香港民眾的生活方式，威脅台灣，透過貿易脅迫立陶宛、澳洲及其他國家，奧運賽事不應轉移各界對這些現象的關注。

IPAC呼籲，自由民主國家應採取具體措施向中國政府問責，包括要求立即公開聯合國人權事務高級專員辦公室的新疆人權狀況評估報告，禁止進口源自新疆的所有貨品（除非有可信證據顯示貨品生產過程未涉及強迫勞動），禁止投資涉及新疆人權迫害活動的實體，制裁涉及中國與香港境內違反人權事件的中國政府官員。

奧運賽事在人權劣跡斑斑的中國境內舉行，IPAC共同主席、英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）指出，2022北京冬奧勢必成為「恥辱」。

IPAC此前曾致函聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet），要求在北京冬奧開幕前公布聯合國的新疆人權報告。

IPAC指出，2020年6月即有50名專家要求聯合國人權高專辦建立機制，以監測新疆境內的人權迫害事件；儘管巴舍萊（Michelle Bachelet）去年9月曾表示針對新疆的報告已進入完工最後階段，報告公布時間表至今卻仍付之闕如。

聯合國人權高專辦今年1月底表示，新疆人權報告發布時間待定。

IPAC成員、澳洲自由黨藉（Liberal）參議員暨國會安全暨情報委員會主席派特森（James Paterson）指出，聯合國人權高專辦至今未就新疆人權狀況展開實質調查，在應對「違反人道罪」及「種族滅絕」相關情事失敗，顯然失職。

IPAC去年積極運作抵制北京冬奧，美國、英國、立陶宛、澳洲、加拿大等國相繼宣布對北京冬奧實施外交抵制，也就是不派官員出席，但運動員仍可參加賽事。

近日總部位於倫敦的匯豐銀行（HSBC）遭揭露為客戶購買並管理中共準軍事組織「新疆生產建設兵團」轄下國有企業「新疆天業集團」總價220萬英鎊股份。天業集團因侵害人權、強迫勞動遭美國制裁。IPAC成員近日分別致函各國政府，要求擬定涉及新疆人權迫害活動的實體黑名單，並禁止各國企業投資相關實體。（編輯：高照芬）1110204