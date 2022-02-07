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中國選維族選手持北京冬奧火炬 美國批別有用心

2022/2/7 01:19
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（中央社6日華盛頓綜合外電報導）北京冬季奧運4日舉行開幕式，最後兩名火炬手有一人是來自新疆的迪妮格爾．衣拉木江，美國今天抨擊，中國選維吾爾族人持火炬「意圖分散我們」對於少數民族遭迫害的關注。

法新社報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「這是中國試圖分散我們對於當前真正問題的關注，維吾爾人正遭受迫害，而且維吾爾人是中國侵犯人權的受害者。」

她說：「我們知道那裡（新疆）發生了種族滅絕，我們對此向中國大聲疾呼，總統對此呼籲中國當局。」

北京方面矢口否認有關種族滅絕或侵犯人權的所有指控，並呼籲批評者別把北京冬奧「泛政治化」。北京當局希望藉由這次的冬奧會，使各方關注中國的蓬勃發展與日益顯著的全球影響力。

開幕式當天，迪妮格爾．衣拉木江持火炬進場受到舉世矚目，不過她在競技場上的表現並不出色，5日的賽事，迪妮格爾．衣拉木江在越野滑雪女子追逐賽排名第43。（譯者：曹宇帆）1110207

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