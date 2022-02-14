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維族青年轉發議論冬奧火炬手 23人遭拘留罰款

2022/2/14 19:58
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（中央社台北14日電）根據報導，新疆喀什1名維吾爾族青年上週針對維族女選手迪妮格爾．衣拉木江擔任北京冬奧火炬手，在微信指自己「怎麼就興奮不起來」，連同其他22名轉發者分別遭到行政拘留或罰款的處分。

自由亞洲電台報導，世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）10日表示，新疆部分維族年輕網友透過微信，對迪妮格爾．衣拉木江擔任北京冬奧火炬手發表評論及轉發，部分言論得罪了當局，迅速遭到當地警方報復。

迪里夏提指出，從當地獲得的訊息顯示，上述因發文及轉發而被警方處分的23名維族青年，分布在新疆的喀什、阿克蘇及庫爾勒等地，年紀最小的只有15歲，最大的也只有21歲。

他表示，當局指控，這23人中的1名喀什青年，在微信群裡針對維吾爾人擔任北京冬奧火炬手，發表「我怎麼就興奮不起來」的短文，連同其他22名轉發者分別遭到拘留或罰款的處分。

迪里夏提說，部分年輕人議論中國官方安排維族的迪妮格爾．衣拉木江擔任冬奧火炬手，並表達個人立場，「這在文明社會實屬正常現象」。

新疆人權問題為北京冬奧蒙上陰影，使得迪妮格爾．衣拉木江擔任北京冬奧火炬手引發關注。國際社會普遍認為，中國方面選擇這名維族女選手擔任火炬手，是對國際社會批判中國迫害維吾爾族及實施種族滅絕的回應。（編輯：邱國強）1110214

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