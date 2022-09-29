藏人內閣：轉世認證須由達賴喇嘛委託執行

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（中央社記者林行健新德里29日專電）藏人行政中央的內閣部門今天就達賴喇嘛的轉世認證議題發表立場聲明，重申轉世認證相關活動必須由達賴喇嘛委託執行，並對於藏人行政中央屆時承擔責任有充分信心。

根據聲明，藏人行政中央噶廈（Kashag）堅信達賴喇嘛可如預言一樣，住世到113歲以上，並強調活佛轉世的認證系統是藏傳佛教特有的宗教傳統，基礎在於接受前後世的原則。

聲明說，有關轉世議題，達賴尊者自1969年以來即已多次說明，2011年9月24日也作出官方宣示，有關未來轉世的指引將是自主決定，沒有任何政府或其他個人可以干預。

噶廈也強調，轉世相關宗教活動必須由達賴喇嘛委託執行，噶廈對於藏人行政中央的領導層屆時接受委託並承擔責任，有十足的信心。

聲明並感謝全球多個民主國家對達賴喇嘛與此相關理念的相挺，包括美國在內，並稱會努力爭取更多其他理念相近國家的支持。

藏人行政中央是由最高法院、西藏人民議會以及噶廈所組成。

中國政府自2007年開始施行「藏傳佛教活佛轉世管理辦法」，噶廈在今天的聲明中說，北京藉此掌控藏傳佛教所有宗教事務，特別是喇嘛或活佛轉世的認定，以滿足政治目的。

噶廈指責北京辦理各種工作坊、論壇及談話節目，在西藏境內就有關活佛轉世的議題進行不實宣傳，包括針對現世的達賴喇嘛，因此決定發布聲明「以正視聽」。

另方面，根據達賴喇嘛2011年9月24日的官方宣示，轉世何處？怎樣轉世？如何認證等，是轉世者自己唯有的不共因緣，絕非由他人強制、壓迫，或是為所欲為的情況下產生。

達賴喇嘛補充，就連前後世的存在都蓄意否定的「政治領導們」，以權力干涉轉世認證，尤其是達賴喇嘛和班禪喇嘛的轉世，極為不妥。（編輯：韋樞）1110929