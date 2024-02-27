學測成績公布 申請入學估自費醫科56級分有機會

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（中央社記者陳至中台北27日電）113學年度學測成績今天揭曉，升學輔導專家藍天予分析，自費醫牙科系申請入學56級分（4科）有機會；二類組台大門檻估51級分（4科）。

今年學測是第3度分成數學A、數學B兩科，其中數學A適用「高數學需求」科系，包括傳統的自然組（理工醫農），以及部分商管學院；數學B則是文法、社會科學、藝術學院為主。

自費醫學、牙醫系申請入學第一階段學測篩選門檻，藍天予估計56級分（國、英、數A、自然，最高60級分）有機會；台大、陽明交大醫學系則要59級分；公費醫學校系估55級分。

二類組不採計國文的電機、資工熱門校系（英、數A、自），藍天予指出，比較去年的累積人數表，會發現同分的人數略微提升，幾乎可以確定門檻會增加0到1級分，預估台大電機要44級分；台、清、交、成等校41級分以上較有機會。

二類組各校門檻（國、英、數A、自），藍天予估台大門檻約51級分，成大、清大、陽明交大門檻約49級分，中山、中正、中興等校門檻約46級分，約比去年高0到1級分。

一類組部分，熱門的商學校系（國、英、數A）門檻估持平，例如台大財金估42級分，台大會計估42級分。有看社會科的校系（國、英、數A、社）因社會科略簡單，估門檻提高1級分，例如台大國企系估56級分。

社會組另一種情形是採計數學B（國、英、數B、社），因今年學測數B略難，但社會略簡單，藍天予估門檻和去年持平，例如台大法律估58級分，政大法律估55級分。

藍天予建議考生在評估落點時，至少要查找過去3年的過關分數，不要只看去年。因為去年是分科測驗第2年，大家以為和第1年一樣有分數紅利，很多學生直接放棄個人申請而投入分發入學，導致部分校系因報名人數減少，通過門檻變低。

藍天予表示，今年會回歸正常，又遇到非應屆考生人數增加的情形，部分去年分數下跌的校系，今年有機會回升。（編輯：陳政偉）1130227