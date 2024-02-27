四肢萎縮拚出學測4科滿級分 顧文凱盼唸台大法律

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）雙手只剩下右小拇指可以施力，建中生顧文凱仍勇於嘗試各項活動，課業也維持優異表現，學測有4科拿下滿級分。他以台大法律系或財金系為申請目標，一步步朝創業夢想前進。

113學年學科能力測驗成績今天公布，顧文凱在臉書上貼出通知簡訊截圖，他考了國文、英文、數A、數B及社會，5科成績全部超過頂標，其中數A拿到13級分，其餘都是15級分。

不過顧文凱說：「原本希望數A至少14，結果13，今天早上看到直接呆住了，不太開心。」

從外界眼光來看，生命對顧文凱並不公平。他在11個月大時被診斷出運動感覺神經病變，末端神經逐漸退化導致正常手腳功能喪失，從國小三年級開始仰賴輪椅代步，視力也退化到必須用擴視機輔助上課。

但他沒有因此自我設限或降低標準，仍活出精彩燦爛，建國中學高一時為了克服身體障礙在參與社團的不利，顧文凱和朋友花了好幾個月籌劃創立「Minecraft邏輯研究社」，還靠著雙手唯一能施力的右小拇指學會玩滑板，同時保持課業成績在班上前3名，甚至參與扶輪社偏鄉英文遠距教學服務。

顧文凱表示，他現在的夢想是創業，所以會以台灣大學法律系財法組或財金系作為申請目標，同時希望獲得新加坡國立大學的獎學金，前往就讀商學院。

為了圓夢，他規劃大學階段先挑戰線上創業、累積實戰經驗，所以他正嘗試架設一個家教媒合網站，提供老師及學生搜尋、排序、聯繫功能。

去年獲得總統教育獎的他相信，人可以有很多個志向，只要善用優勢就可以活出生命的最大價值，未來他仍會繼續推廣身障滑板，讓更多身障者一起體會板上飛翔的樂趣。（編輯：李錫璋）1130227