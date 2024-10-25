大學自降門檻 減少參採科目、兼採數AB爭取考生

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（中央社記者陳至中台北25日電）大學甄選入學委員會今天公告114學年申請入學參採學測考科情形，專家分析，招生競爭使許多校系「自降門檻」，以減少參採科目，或是兼採數學A、B等方式，爭取更多考生進入第2階段。

大學甄選入學委員會（甄選會）今天將114學年大學繁星推薦、申請入學校系參採學測科目情形公告於網站，供考生報考學科能力測驗時參考。實際招生校系、各校系學測科目參採情形，仍以11月4日正式簡章公告為準。

得勝者文教升學輔導專家藍天予今天接受中央社電訪表示，今年參採變化不大，整體趨勢還是由於少子女化、大學招生競爭激烈，越來越多校系選擇放寬申請入學門檻，藉此爭取更多考生填選。

藍天予指出，114學年大學申請入學管道有2168個校系參與招生，其中294個校系只參採學測1科，比113學年增加24校系。這就和招生不易有關，畢竟對校系來說，透過「自降門檻」的方式，可以讓更多有意願的考生，有機會進入第2階段。

另外，113學年度部分大學歷史系招生不理想，曾引起媒體關注。藍天予觀察到，台灣大學歷史系過去僅以學測數學B篩選，114學年度改為兼採數學A、數學B，依照規定是以「檢定」方式，學生達到數A、B其中一科的標準即可，不用廝殺比拚高分。

學測數學A是設計給「高數學需求」的理工、生醫、商科等校系使用。藍天予分析，台大歷史系增加檢定數A，雖然增加考生人數的效果不一定很大，但多少也能讓招生更加順利一些。台大文學院有多個系早就是兼採數A、B，或許歷史系就是看到效果不錯，才效法學習。

不過，113年度申請入學統一分發結果「掛零」的成功大學歷史系（後續8月的分發入學45個名額招滿），114年度的科目並沒有改變。

其餘校系參採科目，大都沒有變化。藍天予以熱門的電機、資訊科系為例，一樣是清華大學資工系（甲乙組）、陽明交通大學資工系（甲乙組）、中央大學資工系和電機系，有看國文科；台大資工則沒有看。

台灣大學醫學系日前宣布自115學年起，繁星推薦、申請入學將移除學測英文考科，改採計社會科。不過今天公布的是114學年度採計方式，台大醫學系仍維持採計國、英、數A、自然4科。

藍天予表示，目前已有多個醫學系看社會科，台大於115學年加入後，可能會使更多頂尖考生願意加考社會，進而使社會科的整體門檻提升，值得後續觀察。（編輯：陳政偉）1131025