讓ChatGPT扮演高效率助理 關鍵提問要訣【書摘】

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（中央社網站）經過去年狂燒的AI旋風，你已經習慣與AI共事了嗎？還是試幾次就膩了，覺得它不過爾爾？以AI工具中最平易近人的ChatGPT來說，它最好的「人設」其實是當你的小助理，提供各種協助。這個助理能發揮多少功能、有多強大，關鍵在於你會不會問問題、懂不懂得怎麼跟它對話、能不能順利把工作「交辦」給它。

擔任企業顧問、培訓講師的鄭偉筌以實際使用經驗寫成《ChatGPT提問課》，帶領零基礎的新手從頭開始認識ChatGPT。他表示，許多人把ChatGPT當搜尋引擎用，然後抱怨它提供的資料不精準，這其實是誤用。與ChatGPT這類AI工具溝通，最重要的是在「提問」，不能光收集提示詞大全，必須真正搞懂ChatGPT的運作模式，以及好的提問背後的理論與邏輯。中央社取得授權與您分享部分內容。

「提示詞」的奧祕

在使用諸如ChatGPT等大型語言模型時，我們必須懂得善用提示詞。此處的提示詞（或稱提問詞），並不是指一個單詞，而是使用者放在輸入區的一串說明指令。對ChatGPT來說，良好的提示詞，可以顯著提高大型語言模型的輸出品質，也可以幫助大型語言模型更快地理解問題，節省電腦的計算資源。此外，良好的提示詞，能改善使用者與大型語言模型的互動品質，可增進整體體驗。

一言以蔽之，我們可以把提示詞理解為給予ChatGPT等AI工具的提示或提問。更詳細地來說，提示詞通常包含以下元素：

●背景脈絡：提供實用的背景資訊和上下文，幫助AI工具理解問題情境。

●任務說明：簡單說明你希望AI工具執行的任務或回答的問題主題，例如：「請以簡單易懂的方式解釋⋯⋯」。

●具體要求：說明對回覆內容的具體要求，例如：長度、格式或腔調等。

●提問示例：建議你最好可以提供一兩個提問示例或回答方向，讓AI工具學習你的期望答案會是什麼樣子。

●限縮條件：說明AI工具在回覆時的任何限制，例如：用200字以內說明、以某種語言回答，或者禁止（排除）某些內容等。

●其他術語或參數：某些AI工具還支援特定術語或參數來微調其行為，可以直接在提示詞中調用。

也就是說，你想要讓ChatGPT生成更精準的內容，請不要只是提出類似「請幫我寫一篇商品文案」或「請幫我整理會議紀錄」這樣單純的提示詞。最好能夠事先對「提示工程」的原理有一番認識與了解，循著一套隱形的架構提問，並且要懂得在不同的情境之下善用不同類型的提示詞來進行發問。以下是有關每個類別的詳細解釋：

提示詞類型1：請求資訊搜尋

資訊搜尋的提示詞，旨在獲得確切的資訊或數據，通常是希望針對特定主題或問題來尋找明確的答案。主要請求提供具體的事實、統計數據或對特定問題的解答，有時也用於確認已知資訊的正確性。與其他類別相比，資訊搜尋要求的回答通常是基於事實而非意見或個人創意。

提問示例：目前台灣電商平台的市場占有率分布情況如何？

提示詞類型2：要求說明

說明性的提示詞，著重於尋訪意義，需要對某個概念、術語或過程提供深入的解釋或說明。主要希望幫助用戶理解複雜的概念或流程，透過詳細的解釋或示例來淸晰表述。說明性的提示詞更偏向於教育和澄淸概念，而不僅僅是提供簡單的事實。

提問示例：請解釋什麼是負利率政策，以及它如何影響一般消費者和商業銀行？

提示詞類型3：請教操作法

操作性的提示詞，著重於如何執行或操作一項任務，提供具體的「怎麼做」指南。主要期待給予用戶達成目標的具體步驟、方法或策略，通常涉及指導性質的內容，需要給出一連串的行動指南或教學。

提問示例：我該如何為廚師們設計一個高效的餐飮工作流程，來提高本公司的餐廳服務速度？

提示詞類型4：請它貢獻創意

創意性的提示詞與創作息息相關，主要是為了鼓勵思考和創造全新的想法、故事與藝術創作等。主要能激發用戶的創造力，提供創新和原創的內容。與其他類別相比，創意性的提示詞更少依賴既定的事實，而是開放給多種可能的創造性結果。

提問示例：我們需要一個創意的宣傳策略來推廣我們的環保餐具品牌，請問你有什麼好主意嗎？

提示詞類型5：尋求感性面回饋與方案

情感性的提示詞，往往特別關注於情感支持、建立信任或提供心理上的建議。主要在情緒層面上尋求支持，例如透過建議、鼓勵或共鳴來處理壓力、焦慮等情緒問題。情感性的提示詞的回答往往需要更多的同理心和情感投入，並非只是提供資訊或教學。

提問示例：最近市場景氣不好，我們公司不得不裁員，留下來的員工普遍士氣低落，請問我應該如何安撫他們的情緒？

提示詞類型6：發揮教育培訓功能

教育性的提示詞，旨在學習和教育，通常要求對特定學科或技能進行深入的討論和分析。主要希望提供知識性資源，好比教學、策略分析或案例研究，來增強理解或技能。教育性的提示詞專注於教育成果，通常需要結合理論和實際案例來提供全面的學習體驗。

提問示例：對於非技術背景的公司管理階層，我該如何簡單向他們解釋有關區塊鏈（Blockchain）技術的運作原理和商業應用？

綜觀每種類別的提示詞，大多都有其特定的適用場景和回答要求。若能事先理解這些差別，自然有助於更精準地向ChatGPT提問，進而獲得更滿意的回答。在職場環境之中，這些類別的應用可以促進決策、增強溝通效率，並提升團隊的創造力和解決問題的能力。

整體而言，當你給予ChatGPT或其他的AI工具一個比較精準的提示詞時，就可以大大改善其回覆的品質和相關性。想要成為一個提問高手，自然需要不斷練習和調整，並根據ChatGPT或其他AI工具的回覆持續優化。

關於如何設計良好的提示詞，除了前述的提供背景脈絡、明確提問，限制回答條件等之外，還有幾點建議跟你分享：

●試探和修正：不用期待一次就問得很到位，可根據AI工具的回覆來修正提示詞，使其更加明確和相關，透過多次對話試探，讓你的提問更為精準。

●控制提問長度：確保適當的提示詞長度，避免太短引起模糊或太長造成主題發散。

●避免產生偏見：想辦法避免在提示詞中，引入個人偏見或不合適的內容。

●練習與反思：多練習提問並反思回答的品質，可以持續改進提問的技巧。

俗話說「羅馬不是一天造成的」，讓我們勤於練習，努力成為一位耳聰目明的提問高手吧！（書摘由虎吉文化授權，經中央社節錄；編輯：簡莉庭）1130203