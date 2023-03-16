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中原大學調查：7成學生認為不須訂ChatGPT規範

2023/3/16 15:33（3/16 16:11 更新）
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ChatGPT等生成式AI科技掀起熱潮，中原大學16日公布調查，逾7成學生認為學校不必制訂使用ChatGPT規範，應將AI視為學習工具和幫手。圖為中原大學資訊課程上課情形。（中原大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年3月16日
ChatGPT等生成式AI科技掀起熱潮，中原大學16日公布調查，逾7成學生認為學校不必制訂使用ChatGPT規範，應將AI視為學習工具和幫手。圖為中原大學資訊課程上課情形。（中原大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年3月16日
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（中央社記者陳至中台北16日電）ChatGPT等生成式AI科技掀起熱潮，中原大學今天公布調查，逾7成學生認為學校不必制訂使用ChatGPT規範，應將AI視為學習工具和幫手。但同樣問教師，只有近4成認為不須規範。

中原大學對全校師生進行問卷調查，目前收到學生問卷983份、教師問卷118份，超過6成的師生，已使用過ChatGPT。

學界關注AI（人工智慧）科技對學術倫理的衝擊，擔心衍生報告抄襲等疑慮，香港大學一度傳出宣布禁止所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI工具。

中原大學調查發現，77%的學生認為，學校不必制訂使用規範；但同一問題問教師，只有39%認為不須要，50%主張要訂出規則，降低學習的負面影響。

中原大學教務長皮世明表示，學校不可能禁止ChatGPT，因為越是禁止，學生越是想用；站在教育立場，也不能都不管。他認為最少須告訴學生，不能把ChatGPT當成搜尋引擎，生成出來的內容可以參考，但還是要查證和咀嚼消化。

皮世明提到，外界擔心學生使用ChatGPT製作升學備審資料，大學招聯會近期也曾召集各校開會討論對策，目前不會強制禁用。不過皮世明說，會請各院的口試委員掌握書面審查要點，仔細評估學生的學習動機、興趣、能力和特質，並在面試、筆試、實作階段，確認學生所提供的資料。

ChatGPT也衝擊程式語言的學習，本身是資管系教授的皮世明認為，雖然AI會越來越強大，但基礎能力還是很重要，只是學習方法和學習重點，未來可能會不太一樣，更著重邏輯訓練，以及如何運用工具提升效率。

被問到是否要讓國小、幼兒園的學童及早學習AI科技，皮世明說：「有個愉快的童年還是比較重要。」他也認為，現在的年輕人即便不特別去學，也很容易接觸3C、資訊工具，產生興趣後自然會願意深入學習。如果家長太早逼迫孩子去學程式語言，可能適得其反，澆熄了熱情和樂趣。

中原大學校長李英明表示，數位發展日新月異，正在匯集師生建議，未來考慮加強AI倫理課程，引導學生善用科技。（編輯：管中維）1120316

ChatGPT等生成式AI科技掀起熱潮，中原大學教務長皮世明表示，學校不可能禁止ChatGPT，因為越是禁止，學生越是想用；站在教育立場，也不能都不管，將加強AI倫理等相關課程。中央社記者陳至中台北攝 112年3月16日
ChatGPT等生成式AI科技掀起熱潮，中原大學教務長皮世明表示，學校不可能禁止ChatGPT，因為越是禁止，學生越是想用；站在教育立場，也不能都不管，將加強AI倫理等相關課程。中央社記者陳至中台北攝 112年3月16日
#皮世明
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