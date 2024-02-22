台師大、台積電合辦半導體學程 修畢獲保證面試機會

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（中央社記者陳至中台北22日電）近來科技業出現人才荒，台積電與台師大合辦的「半導體學程」今天舉辦說明會，吸引數百名學生到場聆聽，修畢後申請台積電職缺，可取得「保證面試」機會，並可爭取到職獎勵金。

台積電近年陸續和多所大專合作半導體學程，與台灣師範大學科技學院今天一同舉行說明會，學生擠爆會場，校方不得不另外加開視訊教室。

台師大規劃半導體學程，學生至少要修完15門課才能拿到證書，以這個證書申請台積電職缺，將保證獲得面試機會，不用擔心被淹沒在履歷海中。

台積電說明人員指出，半導體學程可讓相關科系學生入門半導體領域，學程能為履歷加分，即便沒有修畢也不影響畢業。若學程科目平均成績達80分以上，後續錄取台積電，可獲得到職獎勵金。

今天的說明會上，學生相當踴躍，不少人關心修課名額問題。台師大電機工程系主任蔡政翰表示，由於是學程第1屆，後續會觀察，如果課程真的太熱門，會評估再加開班級。（編輯：陳政偉）1130222