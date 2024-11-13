人力銀行調查：AI已成職場標配 逾7成上班族靠自學

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（中央社記者劉千綾台北13日電）AI浪潮襲來，1111人力銀行今天發布AI世代職場技能調查顯示，有超過9成3的上班族認為，AI是職場的必備技能，更有5成1工作者已在職場上運用AI，至於上班族學習AI的方式，以自學比例最高74.0%，若觀察對AI接受度最高的產業依序為科技業、金融業和大眾傳播業。

1111人力銀行今天與Amazon Web Services（AWS）共同舉辦「AI驅動 未來職場」研討會，並發布AI世代職場技能調查。

工總秘書長呂正華致詞表示，AI不僅是未來趨勢更是現在進行式，人才可以透過考照方式加薪、進入軟體公司甚至投入數位產業，今天下午他會與工總理監事共同拜會總統賴清德，人才會是產業界關切的議題之一。

人力銀行調查顯示，在上班族心目中，AI不但普遍運用在日常生活中，更開始成為職場標配，有超過9成3的上班族認為，AI是職場的必備技能；有5成1的上班族已在職場上運用AI，進一步詢問上班族使用AI的原因，包括個人興趣、提高工作效率、增加就業機會、增加對市場需求的適應能力。

至於上班族學習AI的方式，調查指出，以自學比例最高74.0%，其次是線上課程57.9%、參加研討會或工作坊34.6%、向同事親友請教30.1%，以及公司內部培訓18.4%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，科技業是帶動AI發展的浪頭，為當前AI技術運用最普及的產業，運用領域涵蓋前端的產品設計、創新，到生產流程的自動化等都可以透過AI技術優化、預測分析

此外，黃若薇表示，智能化的金融服務模式對從業人員來說是巨大挑戰，智能客服、聊天機器人正在取代傳統櫃台與電話客服的工作，金融從業人員必須持續學習新技能，以提升數位金融領域的專業知識。

大眾傳播領域方面，黃若薇指出，可以用來生成內容的AI早已被大量運用，許多影音、社群平台也會利用AI來分析用戶的瀏覽紀錄、喜好與行為數據，提供受眾量身定制的內容推薦，AI技術應用不僅提高內容生產的效率，也優化用戶體驗，提升傳播效果。

調查也指出， 上班族認為在未來職場中，最需要具備AI技能的5大領域包括資訊技術、製造流程、銷售與行銷、資安領域以及美編設計。

AI技能在職場上的優勢方面，調查顯示，上班族認為懂AI可以提升工作效率、有解決問題的能力等，同時會具備更好的創新能力。另外，有超過7成1的上班族認為，具備AI技能不但可以提高晉升主管職的機會，在薪資上也應該要跟著提高，期待的加薪幅度是新台幣7973元。

根據人力銀行的資料庫，與去年同期相比，AI的相關職缺成長幅度達到7%，各行各業都有AI人才的需求，熱門職缺包括人工智慧工程師、機器學習工程師、大數據分析師、自然語言處理工程師等職務。

為了解AI世代職場技能，1111人力銀行問卷調查期間自今年10月23日至11月6日，進行網路問卷調查，有效樣本數1300份，信心水準95%，正負誤差值為2.7個百分點。（編輯：潘羿菁）1131113