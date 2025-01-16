2025年企業最愛大學調查出爐 成大居冠台大第2

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（中央社記者劉千綾台北16日電）1111人力銀行今天公布2025企業最愛大學調查，公立大學排行榜前5名分別為成功大學、台灣大學、陽明交通大學、清華大學以及政治大學，私立大學則為淡江大學、輔仁大學、元智大學、逢甲大學和世新大學；台灣科技大學則蟬聯公立科技大學的冠軍寶座。

1111人力銀行今天發布新聞稿表示，與TUN大學網合作「2025企業最愛大學」調查，針對有選才權力的企業負責人、主管及人資進行抽樣，透過線上問卷進行發送，有效份數2297份，在95%的信心水準下，正負誤差值2.05%。

從整體表現排行的10強來看，分別是成功大學、台灣大學、台灣科技大學、陽明交通大學、清華大學、政治大學、台北科技大學、中央大學、淡江大學、輔仁大學。

人力銀行表示，成功大學在國科會支持下籌組大南方科研產業化平台，匯集12所平台學校的研發量能及前瞻技術成果，活絡高雄大南方產業淨零轉型所需的人才串聯、前瞻技術創新及交流，成為引領南台灣產業轉型的中流砥柱，兼具學術研究與接軌實務的方向，讓畢業生備受業界關愛。

台灣大學排名第2，人力銀行表示，台大在QS 2025年世界大學排名中，世界排名第68，是台灣唯一進入世界百大的高等教育機構；台大課程橫跨自然科學與人文社會藝術領域，每學期開設的課程數將近8000班，多元的教學資源與人才，滿足不同產業的需求。

在公立大學排行當中，調查顯示，今年前5名分別是成功大學、台灣大學、陽明交通大學、清華大學以及政治大學。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，今年的排名互有消長，傳統理工名校強勢霸榜，具備即戰力的科技大學急起直追，AI熱潮方興未艾，引領學校求新求變，跨領域學程已成顯學，愈加重視知識的整合，以及培養學生解決問題的能力。

在私立大學排行方面，調查顯示，今年淡江大學、輔仁大學、元智大學3校鼎立，逢甲大學排名第4，世新大學今年強勢進榜，排名第5。

人力銀行表示，淡江大學與輔仁大學2所學校都是老牌私校，校友眾多且遍布各領域，成為未來畢業生就業的一大利基。

世新大學今年擠進私校排行榜前5名，人力銀行表示，世新大學素來以傳播教育聞名，挾其優勢不斷精進，教學環境與軟硬體設備，滿足學生多元的學習需求，將傳播理論與方法集結應用於不同學系。

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至於公立科技大學排行榜，調查顯示，今年由台灣科技大學蟬聯冠軍，依序則是台北科技大學、高雄科技大學、雲林科技大學以及虎尾科技大學。

人力銀行表示，AI題材正火，點燃企業界對於理工人才的渴求，台科大與AI晶片巨頭輝達、PC大廠華碩共同成立AI數位雙生實驗室（AI Digital Twin Lab），協助師生訓練並運行大規模的深度學習模型，強化學生在生成式AI和數位雙生技術的研究和應用能力，培育符合產業需求人才。（編輯：潘羿菁）1140116