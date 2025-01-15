加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射成功
首頁 / 產經

立院協商政府總預算案 工商界喊話理性審查勿卡死

2025/1/15 20:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北15日電）立法院今天起密集協商114年中央政府總預算，工商團體表示，希望立法院不分政黨，誠懇協商和討論，穩定推動政策，尤其對中小企業發展很有幫助；中小微企業多元振興發展計畫近日啟動，工商界也擔憂，若預算卡死，將造成許多計畫停擺。

工總今天透過新聞稿表示，對於立法院根據憲法及法律所賦予的職權審議行政院預算案，工總表示理解並尊重，並期盼立法院善盡法定職責理性審議預算，行政院充分說明政策規劃，朝野共同支持產業發展才是國家之福。

工總指出，政府編列預算投入產業推動、技術研發等，是國家競爭力提升最重要的方法，希望立法院預算審查時能夠優先考慮產業需求。

工總表示，產業的發展需要各界一起努力和合作，當前產業需要政府推動百工百業數位轉型、淨零轉型，強化基礎建設，協助產業推動研發創新、拓銷國際，振興中小微型企業等業務，急需政府與國會協力合作，通過預算才能進行。尤其面對國際局勢變化快速，工總希望114年預算審查能夠早日完成，並且有充足的經費投入產業發展。

工總秘書長呂正華指出，現在已經是1月中旬，早點討論和審查完總預算，政府才有充足經費推動產業發展，工商界希望政策穩定往前推動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

全國中小企業總會理事長李育家接受電訪表示，政府今年啟動中小微企業多元振興發展計畫，透過百億元預算規模，引導中小企業數位和淨零轉型，呼籲立法院審查總預算勿區分政黨派系，好好協商、誠懇討論，不要率性而定；若預算卡死，許多成形的計畫將停擺，「難道要各縣市中小企業協會去找民代（溝通）嗎？」

李育家表示，台灣中小企業家數達167萬家，占整體高達98%，「大家都要做生意」，政府推動的許多計畫攸關企業生存，應該要在經濟狀況好的時候乘勝追擊，替中小微企業打底扎根，營造良好經營環境。（編輯：潘羿菁）1140115

李育家
工商界：台灣環境不錯 盼朝野坐下談避免影響經濟鼓勵中小企業替員工加薪 經部：減稅優惠提高至175%
呂正華
數發部證實 數位產業署代理署長林俊秀將真除人力銀行調查：AI已成職場標配 逾7成上班族靠自學
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：