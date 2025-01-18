輻射冷卻強苗栗大河3.5度 白天冷氣團減弱將回暖

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）中央氣象署觀測，今天受大陸冷氣團及清晨輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，竹苗地區多處在攝氏6度以下，最冷是苗栗縣三灣鄉大河3.5度，氣象署預報，白天冷氣團漸減弱將回暖。

氣象署觀測，凌晨至清晨的低溫，最低是苗栗大河3.5度；6度左右或以下的，還有新竹峨眉5.7度、苗栗造橋6.2度、新竹寶山6.3度、新北石碇6.5度；10度以下的有彰化芬園8.5度、台北南港9.8度。

氣象署清晨發布14縣市低溫特報燈號，橙色燈號（非常寒冷）區域，包括新竹縣、苗栗縣，有6度以下氣溫的機率；新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫的機率。

黃色燈號（寒冷）區域，包括基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫的機率。

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氣象署觀測，今天大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，低溫普遍12至15度，局部地區10度左右或以下；白天氣溫回升，西半部及台東地區高溫約20至22度。澎湖整天14至17度、金門10至18度、馬祖9至14度。

氣象署提醒，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑。（編輯：戴光育）1140118