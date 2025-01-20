學測社會科漫畫入題 談冷戰與美國機械化農耕

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（中央社記者陳至中台北20日電）114學年度學科能力測驗社會科有2張漫畫入題，一張是談及冷戰期間的美蘇對峙，一張則是敘述美國推動機械化農耕，逐漸成為世界糧倉，題目都不難。

社會科第39到42題組，出現一張象徵美國、蘇聯兩強的人物，正拿著放大鏡，虎視眈眈地看著象徵歐洲各國的小孩子，其中還有一些小孩更被壓制在一名大人的膝蓋下方。

得勝者文教解題老師馮敬之分析，歷史漫畫是學測常見的考題，上述漫畫將課本冷戰的相關內容，轉化成漫畫形式，並不是困難的題目。

另一張漫畫出現在第59到61題，圖中一名典型「山姆大叔」美國形象的人物，正手捧大托盤，裝滿各式的農畜產品。坐在長桌主位的英國人手握著菜單，一副點菜模樣，而旁邊來自歐、亞、美洲各國的人物，也都巴巴望著山姆大叔，被描繪成渴求產品的模樣。

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解題老師黃創宏分析，第59題考的是比較深的轉化概念，乍看是美國農業多樣化經營，但題幹有敘述，美國的農耕模式在工業革命的影響下，大量使用機械，逐漸成為世界糧倉。因此解題關鍵應是「規模經濟」，以大規模種植的方式，讓產量大增且獲利豐厚。

解題老師張雪雲指出，今年社會科數「中間偏易」，尤其是公民科試題，選項爭議都不是很大，學生作答應該會很開心，有認真唸書的學生都會得到不錯的回報。預估五標（頂、前、均、後、底）依序為13、12、11、9、7級分，其中均、後、底標較去年提升1級分。（編輯：吳協昌）1140120