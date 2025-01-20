學測社會科連結生活時事 AI、敘利亞局勢、不在籍投票入題

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（中央社記者許秩維台北20日電）學測今天最後一節考社會，社會科包含歷史、地理、公民試題，試題取材連結生活時事，如日美聯合軍演、敘利亞政府垮台、歌曲「青蚵嫂」、AI、校園開東南亞母語課等入題。

114學年度學科能力測驗今天舉行第3天考試，最後一節考社會，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題。

審題教師透過書面資料分析，歷史試題以文字為主、統計圖表和圖像為輔，例如用圖表呈現不同族群的人數對比變化，或用政治漫畫反映1950年冷戰初期的國際關係等；試題側重閱讀理解、變遷與因果等，同時強調人群移動與交流、分域互動等。

地理試題方面，審題教師指出，今年結合日美聯合軍演、敘利亞政府垮台等時事，也融入台灣在地知識，如澎湖、屏東等地的自然環境特色，同時連結產業發展和永續理念，例如番茄糊的生產與分裝工廠；取材呈現多樣化，如諾貝爾經濟學獎、歌曲「青蚵嫂」、美國雜誌漫畫等。

審題教師提到，公民試題連結AI等科技發展並融合人文反思，同時也關注社會議題，例如校園開設東南亞母語課、不在籍投票、招聘薪資透明化等；社會科試題承襲近年的合科趨勢，例如取材歷史文本來測驗公民知能等。

教育部則邀請台北市高中歷史科、地理科、公民與社會科等教師群，共同協助分析試題。

建國中學教師莊德仁表示，今年歷史題難易適中，單選題常以較簡單形式出現，混合題與非選擇題的題幹通常較長；今年多數題目須閱讀思考，史地公合科形式的題目也不少，學生須結合3科知識並細心閱讀資料，才能判讀並推論出合理答案。

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麗山高中教師廖偉國指出，地理題除了等高線地形等傳統題，也有敘利亞政府垮台等時事題，比較有趣的試題例如用歌曲「青蚵嫂」，考學生對當地產業的認識；今年素養題以強調學科知識與探究方法的整合能力占92%最多，是去年的2倍，生活情境題僅1題，建議未來可增加。

成功高中教師蘇青葉說明，今年公民題中間偏易，題文與選項較少專有名詞敘述，理解公民概念並結合題文線索即可作答，但若學生專注於背誦，缺乏將公民知識運用於生活與時事的觀察，則不易作答；內湖高中教師李美萱提到，今年命題著重憲法保障的公民權益，近年熱門的AI也入題，讓學生思考AI對生活層面造成的影響。（編輯：張雅淨）1140120